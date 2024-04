Futuriamo, orientarsi oggi nel mondo di domani

Grazie all'impegno di iniziative come Futuriamo, trovare la propria strada nel mondo di domani diventa un viaggio più chiaro e accessibile

Fonte: Freepik colloquio di lavoro

Futuriamo è il più grande evento fieristico della regione Campania, interamente dedicato a guidare i giovani verso un futuro promettente. Questo evento, che si terrà presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, padiglione 10, nei giorni 8, 9 e 10 maggio, rappresenta l’apice di un percorso iniziato dalla Job Road Academy nelle scuole superiori campane a ottobre 2023.

I giovani e il mondo del lavoro

L’obiettivo principale di Futuriamo è fornire ai giovani gli strumenti e le risorse necessarie per affrontare le sfide del futuro, offrendo opportunità di orientamento e formazione in un ambiente stimolante e coinvolgente. Questo evento offre agli studenti e alle aziende della Campania la possibilità unica di incontrarsi e interagire, consolidando i legami tra istruzione e mondo del lavoro.

Le eccellenze campane saranno presentate attraverso quattro aree tematiche principali: Sport, Arte e Spettacolo. Una panoramica delle opportunità nel mondo dello sport, dell’arte e dello spettacolo, con l’obiettivo di ispirare e incoraggiare i giovani talenti campani.

Turismo: esplorazione delle opportunità di carriera nel settore del turismo, che rappresenta un importante motore economico per la regione.

Nuove Tecnologie: presentazione delle ultime innovazioni tecnologiche e delle opportunità di carriera nel settore delle nuove tecnologie, che rappresenta un settore in crescita e in continua evoluzione.

Formazione e Terzo Settore: focus sull’importanza della formazione continua e delle opportunità nel terzo settore, offrendo agli aspiranti professionisti la possibilità di fare la differenza nella società.

Fonte: Futuriamo

Oltre alle quattro aree tematiche principali, vari stand ospiteranno anche aziende provenienti da settori diversi, offrendo ai partecipanti una visione più ampia delle opportunità disponibili.

L’obiettivo fondamentale di Futuriamo è quello di fornire percorsi alternativi di formazione e orientamento a giovani che potrebbero sentirsi intimoriti dall’incertezza del futuro dopo la fine delle scuole superiori. Allo stesso tempo, Futuriamo cerca di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, facilitando la creazione di un legame solido tra i giovani e le aziende, fornendo loro gli strumenti per produrre il cambiamento e per costruire percorsi di successo che contribuiscano al progresso materiale e spirituale della società.

Futuriamo rappresenta una preziosa risorsa per i giovani campani, offrendo loro l’opportunità di esplorare nuove possibilità e di costruire un futuro brillante e soddisfacente per sé stessi e per la società nel suo insieme.