Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Aperta una nuova procedura d'infrazione per l'Italia: nel mirino fondi pensione e polizze assicurative

Non è solo l’Italia a essere stata richiamata stavolta. La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro altri sei Paesi. Anche Germania, Spagna, Austria, Polonia, Portogallo e Romania sono stati richiamati per il trattamento fiscale riservato ai fondi pensione e alle compagnie di assicurazione vita con sede all’estero.

Secondo Bruxelles, le norme fiscali italiane e degli altri Stati violano le regole europee sulla libera circolazione dei capitali, penalizzando gli operatori stranieri rispetto a quelli nazionali.

Chi sono gli operatori coinvolti e perché se ne occupa l’Ue

Al centro del richiamo ci sono gli operatori finanziari e previdenziali: si tratta, in sostanza, delle compagnie assicurative che vendono polizze vita e dei fondi pensione integrativi che hanno la propria sede legale in un altro Paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ma che raccolgono risparmi o investono capitali nel mercato unico europeo.

Nel mercato unico, un cittadino deve poter sottoscrivere una polizza vita o un piano pensionistico con una società fuori dal suolo nazionale senza che cambino le condizioni fiscali, così come un fondo pensione estero che investe in titoli o immobili in Ue non dovrebbe subire un trattamento peggiore rispetto a un fondo nazionale. Proprio su questo equilibrio si concentra l’azione di Bruxelles, che punta a costruire un’unica Unione del risparmio e degli investimenti senza barriere tra Stati.

I due capi d’accusa

Nella lettera inviata al governo italiano, la Commissione europea contesta due specifiche disparità fiscali che rendono meno conveniente per un operatore estero lavorare o investire sul mercato nazionale.

La tassazione sulle rendite

Quando un fondo pensione o una compagnia assicurativa investe i soldi dei propri clienti in azioni, obbligazioni o fondi, genera dei guadagni finanziari. Secondo Bruxelles, le leggi di ciascuno Stato coinvolto riconoscono esenzioni o agevolazioni fiscali su questi rendimenti agli operatori nazionali, mentre tassano pienamente gli operatori stranieri che svolgono la stessa identica attività.

La deduzione delle riserve tecniche

Le compagnie assicurative e i fondi pensione sono obbligati a mettere da parte ogni anno somme di denaro, le cosiddette riserve tecniche, che servono a garantire che in futuro ci siano soldi pronti per pagare le pensioni o liquidare le polizze vita agli assicurati. Mentre gli operatori nazionali possono dedurre questi accantonamenti dal proprio reddito, agli operatori esteri questa deduzione viene negata.

Cosa succede adesso e cosa rischia l’Italia

La lettera di messa in mora rappresenta il primo passaggio formale della procedura d’infrazione comunitaria. L’Italia e gli altri Paesi coinvolti hanno ora due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione europea e modificare le proprie norme fiscali per eliminare la disparità di trattamento, così com’era accaduto per le Case Green.

Se entro sessanta giorni le risposte fornite dal governo non saranno ritenute soddisfacenti, Bruxelles invierà un parere motivato, anticamera di possibili sanzioni pecuniarie. Sul piano pratico per i risparmiatori, l’adeguamento richiesto dall’Europa punta ad aumentare la concorrenza tra prodotti previdenziali e assicurativi europei, riducendo i costi fiscali indiretti che spesso finiscono per pesare sui rendimenti netti di polizze e fondi pensione.