Venture capital, buon inizio del 2024 con 443 milioni raccolti

Fonte: 123rf Il venture capital ha raccolto 443 milioni in Italia in 108 deal nel primo trimestre 2024

Il 2024 si rivela un anno positivo per il Venture Capital in Italia grazie ad un aumento degli investimenti e dei deal conclusi nel primo trimestre. Secondo l’Osservatorio realizzato da Growth Capital, la banca di investimento leader nell’ecosistema Venture Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance, l’associazione italiana che rappresenta il settore, sono stati investiti 443 milioni di euro nel primo trimestre del 2024 contro i 389 del quarto trimestre del 2023. I round d’investimento sono passati da 88 a 108, segnando un nuovo record in Italia.

Cosa è il venture Capital

Il venture Capital è un investimento di medio-lungo termine in capitale di rischio di aziende non quotate, in fase di start up, caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo, effettuato prevalentemente da investitori istituzionali con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa.

Quando si parla di round di finanziamento di Serie A, B, C, ecc., ci si riferisce ad una raccolta di capitale di rischio che avviene in diverse fasi di crescita. Dopo le fasi di affermazione del progetto di business (pre-seed, seed ed early stage), la startup avviano la fase di crescita e di sviluppo commerciale vera e propria, che può essere così suddivisa:

Early Growth ( Round Serie A e Serie B);

Round Serie A e Serie B); Sustained Growth (Round Serie C, D, ecc).

Lo scenario europeo e italiano

In Europa, nel primo trimestre, sono stati raccolti 12 miliardi di euro in 2.404 round, sul minimo storico del quarto trimestre 2023, mentre l’ammontare investito è risultato il più basso dal periodo della pandemia (secondo trimestre 2020).

In Italia, gli investimenti in Venture Capital sono partiti con il segno positivo, con 443 milioni di euro raccolti in 108 round. Per la prima volta il numero di round del trimestre ha superato quota 100, mentre la raccolta fa del primo trimestre del 2024 risulta il quinto trimestre di crescita continua ed il miglior trimestre di sempre, anche se il 55% dell’investito è riconducibile a due mega round.

Riguardo ai top 5 deal, in testa troviamo Bending Spoons (144 milioni) e MMI (101 milioni) seguite da Everli (21 milioni) e Contents (16 milioni). Vi è inoltre il round di Casavo il cui ammontare però non è stato reso pubblico.

Le exit sono passate invece dalle 8 del quarto trimestre 2023 alle 12 del primo trimestre 2024.

Tipologia di round

Guardando alla segmentazione dei round per tipologia, si rileva che nel primo trimestre del 2024 i Pre-seed e Seed hanno rappresentato il 68% del totale dei round, prevalentemente grazie all’attività di investimento degli acceleratori.

Da segnalare anche che i round Serie C+, hanno rappresentato il 57% della raccolta complessiva, mentre i round di Serie A hanno raccolto 67 milioni di euro in 13 round, in linea con l’andamento del 2023, mentre i Serie B hanno raccolto 27 milioni di euro in 2 round.

L’analisi per settori

Diversamente da quanto accaduto in passato, nel primo trimestre c’è stata una distribuzione abbastanza equa dei round tra i diversi settori. Lo Smart City è il settore che ha totalizzato il maggior numero di round (14), seguito da Software, Lifestyle, Life Sciences e Food & Agricolture, tutti a quota 13.

Il Software è invece quello che ha attirato il maggior numero di investimenti (154 milioni), seguito da Life Sciences (139 milioni) e Smart City (39 milioni). Escludendo i mega round, Smart City sarebbe il primo settore per ammontare. Il verticale AI ha visto il maggior numero di round, mentre App si è distinto per il capitale raccolto, soprattutto grazie al mega round di Bending Spoons.