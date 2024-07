Il venture capital in Italia: il secondo trimestre conferma solidità settore

Fonte: 123RF Il venture capital continua a performare bene in Italia e nel resto d'Europa

Conferma una buona tenuta il Venture Capital in Italia, compatibilmente con i segnali di ripresa del mercato europeo. E’ quanto emerge dal consueto Osservatorio trimestrale realizzato da Growth Capital, la banca di investimento specializzata sul venture capital, e dall’Italian Tech Alliance, l’associazione rappresentativa di questo settore che investe in capitale di rischio di società ad alto potenziale.+

Buona tenuta per il mercato italiano

Dall’osservatorio emerge che, nel secondo trimestre 2024, sono stati investiti 228 milioni in 69 round d’investimento, dei quali 10 Serie A, 2 Serie B, 1 Serie C. Una dato che risulta in calo rispetto al 1° trimestre dell’anno, ma si colloca sulla stessa linea del secondo semestre 2023.

Nel primo semestre 2024, infatti, sono stati raccolti 671 milioni di euro in 177 round, in linea con il secondo del 2023, con il 37% dell’importo investito proveniente da 2 mega round. Guardando alla segmentazione dei round per tipologia, nel secondo trimestre 2024 il 71% è rappresentato da Pre-seed o Seed. Ci sono solo due Serie B per un ammontare di 21 milioni, il che spiega il rallentamento dei risultati generali del trimestre.

Il round più importante per importo raccolto è stato quello di Newcleo, una startup attiva nel settore del nucleare, che ha chiuso con una raccolta di 87 milioni di euro. Sono 8 le exit registrate nel trimestre.

Mercato europeo in crescita

Il venture capital europeo mostra segni di ripresa, con 28 miliardi di euro raccolti in 5.640 round nel primo semestre del 2024, registrando +18% per numero di round e +3% per ammontare investito rispetto al secondo semestre 2023.

Il secondo trimestre ha registrato 15 miliardi di euro di raccolta in 2.320 round (+25% di ammontare investito rispetto al primo trimestre), nonostante il numero di round sia stato inferiore del 30% rispetto al primo trimestre.

L’analisi per settori

Il settore Software è il settore che ha registrato il maggior numero di round (13), grazie al picco di crescita registrato nel settore dell’AI. Seguono Life Sciences con 11 round e Deep Tech con 7 operazioni.

Guardando all’intero primo semestre,si classificano al top Software, Life Sciences e Smart City vantando il maggior numero di round. Smart City è anche il settore che ha attratto più capitale nel primo trimestre (95 milioni), seguito da Life Sciences (37 milioni) e da Fintech (33 milioni).

Analizzando i top 5 deal del secondo trimestre c’è in testa Newcleo (87 milioni, Serie A), seguita da Banca Aidexa (16 milioni, Serie B) e Futura (14 milioni, Serie A). Quarta posizione per Tes Pharma (10 milioni, Serie A) e quinta per Beta Glue Technologies e Avaneidi, che hanno chiuso un round da 8 milioni, rispettivamente Serie C e Serie A.