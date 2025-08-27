Si valutano ingressi diretti in Lockheed, Boeing e Palantir, dopo le operazioni su Intel, U.S. Steel e MP Materials

Le ormai continue dichiarazioni dalla Casa Bianca consolidano la convinzione secondo la quale il Governo americano guidato da Donald Trump stia ampliando in modo inedito la propria presenza diretta nell’economia.

Usa, Governo rilancia lo Stato azionista

Dopo l’ipotesi di un fondo sovrano lanciata dal consigliere Kevin Hasset, il segretario al Commercio Howard Lutnick ha dichiarato che l’esecutivo valuta la possibilità di acquisire quote in grandi contractor della difesa come Lockheed Martin, Boeing e Palantir.

Si valutano ingressi diretti in Lockheed, Boeing e Palantir

Queste mosse si inseriscono in un programma più ampio che ha già visto interventi diretti nei capitali di aziende strategiche. Tra gli esempi più rilevanti: l’acquisto di quasi il 10% di Intel, il ruolo determinante nella vendita di U.S. Steel a Nippon Steel con l’introduzione di una golden share a favore di Washington, nonché l’ingresso nella statunitense MP Materials, attiva nelle terre rare. Parallelamente, sono stati imposti vincoli ai giganti dei semiconduttori Nvidia e AMD, obbligati a riconoscere al Tesoro statunitense una quota del 15% dei ricavi generati in Cina. Un insieme di interventi che ridisegna la linea di confine tra pubblico e privato nell’economia americana.

Dopo le operazioni su Intel, U.S. Steel e MP Materials

Il paradosso di questa strategia emerge con evidenza nella contraddizione tra l’interventismo statale e l’apertura verso le criptovalute. Trump, infatti, ha sostenuto in maniera esplicita l’industria dei token digitali, promuovendo iniziative legislative come il Genius Act. Una posizione che strizza l’occhio a un elettorato anarco-capitalista e tecnologico, che si pone in netta antitesi alla crescente centralizzazione del controllo statale su settori strategici.

A ciò si aggiunge la progressiva presa di potere su istituzioni e agenzie tradizionalmente indipendenti, come dimostrano la sostituzione di Gary Gensler alla guida della Sec con Paul Atkins e le tensioni con la Federal Reserve. Per i sostenitori di Trump, la logica di fondo giustifica il mezzo: in un mondo in cui la sicurezza delle catene di approvvigionamento è minacciata da scenari geopolitici complessi, garantire che le fabbriche restino in America è visto come un obiettivo prioritario.

La questione, per analisti e mercati, non è più se la “Trumponomics” sia solo un’anomalia passeggera, ma se abbia la forza di consolidarsi in modo strutturale, ridefinendo a lungo termine i rapporti tra Stato e mercato negli Stati Uniti.