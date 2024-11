Telecomunicazioni: risultati 3° trimestre in linea con le attese

Fonte: 123RF I bilanci del 3° trimestre delle società di telecomunicazioni sono in crescita e in linea con le attese

Il settore delle telecomunicazioni continua a performance in linea con le attese degli analisti di Barclays, che confermano un giudizio neutrale sul settore, che evidenzia una crescita di ricavi ed EBITDA, pur a fronte della frenata attesa die ricavi da servizi.

L’andamento del 3° trimestre

È proseguito nel terzo trimestre dell’anno, come previsto, il rallentamento nella crescita dei ricavi da servizi in Europa (+0,8% annuo contro il +1,2% del 2° trimestre ed il +1,9% del 3° trimestre dello scorso anno). Ciò è dovuto, secondo gli analisti di Barclays, dalla debolezza die consumi e dalla maggiore concorrenza sperimentata nei principali mercati.

A livello geografico, Portogallo (+3,6% a/a) ed Austria (+2,8% a/a) hanno guidato la crescita in termini di ricavi, la Svizzera conferma un andamento negativo (-2%) a causa del peggioramento dell’ambiente competitivo. Tra i cinque paesi più grandi, la crescita in Francia ha accelerato (+2,2%), mentre la Germania ha rallentato significativamente (-1,4%). Italia e Spagna hanno rallentato ma sono rimaste al di sopra della media (+1,5% e +1,3% rispettivamente). Il Regno Unito è tornato positivo (+0,7%).

L’EBITDA, tuttavia, ha continuato a beneficiare di fattori favorevoli (efficienza e minori costi energetici) e si conferma su una traiettoria di crescita di circa l’1% in Europa.

La sorpresa positiva è arrivata dal Capex (spese in conto capitale) appena un -4% sotto le stime. La banca d’affari peraltro continua a prevedere che le spese in conto capitale diminuiranno nel 2024 e negli anni successivi.

Le attese per l’esercizio 2024/2025

Le stime per l’anno fiscale 2024/2025 non hanno subito grandi modifiche in termini di ricavi, EBITDA e flussi di cassa. Gli analisti di Barclays, per il 2025, prevedono una crescita modesta dei ricavi in ​​Europa ed una differenziazione tra i vari mercati.

Nel complesso, si prevede che l’invesitmento nella fibra possa avere un impatto positivo sui ricavi nel 2025. A livello di EBITDA, i costi energetici dovrebbero essere ampiamente neutrali, mentre la digitalizzazione e una minore crescita del costo del lavoro dovrebbedo avere un impatto positivo sulla crescita dell’EBITDA quantificato nel +2%/+3%.

Telecom meglio del mercato

I titoli delle telecomunicazioni, seconcdo gli analisti di Barckays, stanno sovraperformando il mercato: da inizio anno, il settore telecom europeo ha sovraperformato l’indice più ampio (+24% l’indice Stoxx 600 Telecom +9% l’indice Stoxx Europe 600). Il settore viene scambiato a un P/E in linea con la media decennale e su base assoluta rivalutato rispetto a un anno fa.