Continua la risalita dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, che ha raggiunto gli 87 punti base mentre i rendimenti sono arrivati al 3,99% dopo le aste di aprile

ANSA Lo spread del 30 aprile 2026

Anche in apertura del 30 aprile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato, toccando gli 87 punti base. Una crescita dovuta a un generico aumento dei rendimenti in tutta Europa, ancora una volta legato all’instabilità in Medio Oriente e alle nuove mosse di Donald Trump, che avrebbe convocato per oggi una riunione di alti ufficiali militari alla Casa Bianca per valutare eventuali operazioni militari per riaprire lo stretto di Hormuz.

Nella giornata di ieri si sono tenute le aste per i Btp e i CctEu, le ultime di aprile. Il Tesoro ha raccolto 9 miliardi di euro in tutto, ma la domanda è stata leggermente più debole rispetto al recente passato, con una conseguente crescita dei rendimenti.

Spread Btp-Bund a 87 punti base, rendimenti sfiorano il 4%

Altra apertura instabile per lo spread. Il differenziale tra i Btp a 10 anni benchmark italiani e i loro corrispettivi tedeschi si è attestato attorno agli 87 punti base, crescendo nuovamente per il quarto giorno consecutivo questa settimana. Un risultato in linea con la chiusura di ieri, spinta dalla sempre maggiore instabilità del cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran nello stretto di Hormuz.

Significativo l’aumento dei rendimenti, che sono cresciuti di un decimo di punto percentuale in una sola giornata. I Btp a 10 anni hanno ora un interesse del 3,99% per i creditori dello Stato italiano. Anche i Bund hanno mostrato di soffrire, seppur meno dei loro corrispettivi italiani, l’instabilità internazionale, arrivando a rendere il 3,12% sui mercati obbligazionari. L’aumento dei rendimenti dei titoli tedeschi è stato minore rispetto a quello dei Btp, da qui l’aumento dello spread.

Rendimenti in aumento in tutta Europa

Anche gli altri grandi Paesi europei stanno soffrendo di un aumento dei rendimenti dei propri titoli di Stato. I Bonos spagnoli sono passati dal 3,52% della giornata di ieri al 3,59%, anche se lo spread si è attestato a 47 punti base, rimanendo vicino al resto dei risultati della settimana.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 30 aprile Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,12% – Btp italiani 3,99% 87 Oat francesi 3,79% 67 Bonos spagnoli 3,59% 47

Allo stesso modo, gli Oat francesi sfiorano ora un rendimento del 3,80%, con un differenziale a 67 punti base che ha bruciato tutti i progressi realizzati in apertura della giornata di ieri.

I risultate delle ultime aste di aprile dei Btp

Nella giornata di ieri si sono inoltre concluse le aste di fine mese, che erano iniziate lo scorso 24 aprile. Sono stati raccolti 9 miliardi di euro, ma la domanda per alcuni dei prodotti proposti è stata leggermente debole:

I Btp con scadenza il 1° giugno 2031 hanno raccolto 4 miliardi di euro a un rapporto di copertura di 1,53 e un rendimento lordo complessivo del 3,32%;

I Btp con scadenza il 1° marzo 2035 hanno raccolto 1,5 miliardi di euro a un rapporto di copertura di 1,73, con un rendimento lordo del 3,77%;

I CctEu con scadenza il 15 aprile 2036 hanno raccolto 3,5 miliardi di euro un rapporto di copertura di 1,47, con un rendimento lordo del 3,36%.

Le prossime aste si terranno a inizio maggio:

il 7 maggio l’asta dei Bot;

l’8 maggio l’asta dei Btp a medio e lungo termine.