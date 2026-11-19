Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è fermo attorno ai 105 punti base mentre i mercati, anche quelli delle obbligazioni, attendono l'Ipo di Anthropic

ANSA

Nella giornata in cui tutti i mercati internazionali attendono di capire l’esito dell’Ipo di Anthropic, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile a 105 punti base, così come i rendimenti, che hanno subito solo una variazione minima al 4,42%.

L’esito della quotazione in Borsa di Anthropic potrebbe avere conseguenze anche sulle obbligazioni. Le grandi aziende tech si sono indebitate molto per investire in intelligenza artificiale, e il valore dei loro bond potrebbe risentire dei risultati dell’Ipo.

Cosa lega l’Ipo di Anthropic allo spread

Con il petrolio che continua a calare, in mattinata punta verso gli 81 dollari al barile, e le economie europee in ripresa, può sorprendere che i titoli di Stato non stiano reagendo immediatamente con una riduzione più netta dei rendimenti e dello spread. In apertura del 19 novembre il differenziale è infatti rimasto a 105 punti base, con rendimenti per i Btp decennali al 4,42%.

I mercati sono però fermi, in attesa di capire cosa succederà durante la Ipo di Anthropic, che verrà avviata ufficialmente alle 15:30 ora italiana, all’apertura della Borsa di New York. Dal risultato di questa quotazione in Borsa, infatti, dipende il prossimo futuro non solo del settore tech, ma anche di una parte del mercato delle obbligazioni.

I bond delle aziende tech

Le grandi aziende tecnologiche stanno investendo migliaia di miliardi di dollari in intelligenza artificiale. Il settore non è ancora in grado di generare profitti e quindi dipende direttamente dagli investimenti. Inizialmente, colossi come Google, Meta, Amazon e Microsoft avevano in riserva un enorme quantitativo di denaro liquido, accumulato in un decennio di profitti.

Investito quello, hanno iniziato a emettere bond. Il risultato è che i mercati delle obbligazioni sono stati inondati da una quantità enorme di titoli che hanno reso l’ambiente molto più competitivo che in passato. Questo ha contribuito, insieme a molti altri fattori, all’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a livello internazionale.

Se l’Ipo di Anthropic dovesse andare male, rivelando una sfiducia degli investitori nei confronti dell’AI, il valore di questi bond crollerebbe e i loro rendimenti si alzerebbero moltissimo. I titoli di Stato si troverebbero quindi a competere con altre obbligazioni molto più convenienti.

Stallo in tutta Europa

Anche nel resto d’Europa i titoli di Stato sono in stallo. I Bonos spagnoli si sono mantenuti a 57 punti base dai Bund con un leggero aumento dei rendimenti.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 19 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,36% – Btp italiani 4,42% 105 Oat francesi 4,86% 150 Bonos spagnoli 3,94% 57

Si è invece leggermente ridotto, a 150 punti base esatti, lo spread tra Oat e Bund, con i titoli francesi che rimangono in assoluto i più instabili tra quelli dei grandi Paesi europei.

Le prossime aste dei titoli di Stato italiani

Dalla prossima settimana torneranno le aste regolari dei titoli di Stato italiani. Seguendo il calendario le date da segnarsi sono:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.