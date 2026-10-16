Spread del 16 ottobre in calo a 107 punti, Btp sotto il 4,50% di rendimento

In apertura del 16 ottobre lo spread tra Btp e Bund si è ridotto: i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono scesi sotto il 4,50%

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Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

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Spread del 16 ottobre in calo a 107 punti, Btp sotto il 4,50% di rendimento
ANSA

Torna a diminuire in apertura del 16 ottobre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. Il differenziale si è ridotto arrivando a 107 punti. Segnali positivi dai rendimenti, che sono scesi sotto la soglia del 4,50% arrivando al 4,47% e determinando l’avvicinamento dei Buoni del Tesoro ai titoli di Berlino.

Il mercato obbligazionario continua a oscillare, ma nella giornata di ieri l’ex presidente della Bce Mario Draghi sembra aver escluso un intervento di Francoforte per ridurre i tassi di interesse sul debito di diversi Paesi, in particolare della Francia, come invece era avvenuto in passato.

Notizia in aggiornamento

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