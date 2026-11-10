Obbligazioni, il Giappone compra titoli italiani e vende quelli Usa e francesi

Gli acquisti netti raggiungono 415 miliardi di yen nei primi nove mesi. Per i risparmiatori contano gli effetti su prezzi e rendimenti.

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I capitali giapponesi guardano alle obbligazioni italiane: acquisti netti per circa 415 miliardi di yen nei primi nove mesi del 2026.

Mentre gran parte dell’attenzione resta sulle oscillazioni delle Borse, una parte dei capitali giapponesi sta scegliendo le obbligazioni italiane. È un movimento meno visibile di un rialzo azionario, ma significativo per capire chi finanzia gli emittenti del nostro Paese.

Nei primi nove mesi del 2026, gli investitori giapponesi hanno effettuato acquisti netti di obbligazioni italiane per 414,99 miliardi di yen, secondo i dati della Banca del Giappone aggiornati ad oggi. Nello stesso periodo hanno venduto titoli obbligazionari statunitensi e francesi.

Per chi possiede obbligazioni o sta valutando un acquisto, la domanda è concreta: questa domanda estera può sostenere il valore dei titoli? Può contribuire, ma non basta da sola a prevederne l’andamento. E, soprattutto, occorre distinguere ciò che i numeri mostrano da ciò che sarebbe prematuro dedurne.

Dove si dirigono i capitali giapponesi

Il confronto tra alcuni mercati europei evidenzia scelte differenti.

Mercato obbligazionario Acquisti o vendite nette, gennaio-settembre 2026 Italia +414,99 miliardi di yen Spagna +376,90 miliardi di yen Germania +265,28 miliardi di yen Francia −317,28 miliardi di yen

Dati della Banca del Giappone. Il segno positivo indica acquisti netti; quello negativo vendite nette.

“Acquisti netti” significa che gli acquisti hanno superato le cessioni nel periodo considerato. Non rappresenta il valore complessivo dei titoli italiani già detenuti dagli investitori giapponesi.

Un’altra precisazione è essenziale: il dato riguarda le obbligazioni italiane, non esclusivamente i BTP. Non è, quindi, corretto attribuire l’intero importo ai titoli del Tesoro o descriverlo come denaro arrivato direttamente nelle casse dello Stato.

A ottobre torna la domanda di obbligazioni estere

Un secondo dato, riferito a un periodo diverso, completa il quadro. A ottobre gli investitori giapponesi sono tornati compratori netti di obbligazioni estere per la prima volta da luglio, con un saldo positivo di 493,9 miliardi di yen, secondo le statistiche del ministero delle Finanze giapponese.

Questo risultato non consente di stabilire quanto sia stato destinato all’Italia nel mese. Il confronto geografico riguarda, infatti, gennaio-settembre, mentre il dato di ottobre misura il movimento complessivo verso l’estero.

Tenere separati i due periodi evita di trasformare un ritorno generale agli acquisti in un’accelerazione sull’Italia che questi numeri, da soli, non dimostrano.

Perché gli acquisti possono sostenere i prezzi

Un’obbligazione può essere comprata all’emissione oppure scambiata successivamente sul mercato. In questo secondo caso, il denaro passa al precedente possessore: non costituisce un nuovo finanziamento diretto all’emittente.

La domanda resta, comunque, importante. A parità di altre condizioni, un maggior interesse per un titolo può sostenerne il prezzo. Per un’obbligazione a tasso fisso, quando il prezzo sale il rendimento offerto a chi compra diminuisce.

È qui che la stessa notizia può avere conseguenze diverse. Chi possiede già il titolo può vedere aumentare il suo valore di mercato; chi deve acquistarlo potrebbe trovare un rendimento inferiore.

Non cambia, invece, la cedola contrattuale di un titolo a tasso fisso già emesso. Cambia il prezzo al quale quella sequenza di pagamenti viene comprata e venduta.

Il capitale giapponese distingue anche tra alleati

Le alleanze politiche non determinano automaticamente dove finiscono gli investimenti. Il Giappone può mantenere il proprio legame strategico con Washington, mentre i suoi investitori riducono l’esposizione alle obbligazioni americane. La sicurezza di un rapporto diplomatico e la convenienza di un investimento sono valutazioni diverse.

Anche l’Europa, finanziariamente, non è un blocco unico: gli acquisti di titoli italiani, spagnoli e tedeschi convivono con le vendite di quelli francesi. Il dato suggerisce una selezione tra mercati, ma non basta a identificarne le motivazioni. Pesano potenzialmente rendimenti, rischio degli emittenti e costo della copertura valutaria: un interesse elevato in euro o dollari può diventare meno interessante quando viene protetto dalle oscillazioni dello yen.

Per l’Italia, la posta in gioco è la capacità di attrarre capitali in concorrenza con altri emittenti. Una domanda internazionale più ampia può sostenere il mercato obbligazionario, ma resta mobile: se cambiano le condizioni finanziarie, può cambiare destinazione. Questi acquisti sono, dunque, un segnale di interesse, non un’alleanza permanente con il debito italiano.

Perché non basta per prevedere lo spread

Il confronto favorevole all’Italia non permette di concludere che gli investitori giapponesi considerino ogni emittente italiano più sicuro di uno francese.

Anche lo spread BTP-Bund misura qualcosa di diverso: la distanza tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi di riferimento. Un flusso aggregato di acquisti non spiega automaticamente le sue variazioni.

Per l’Italia, una domanda estera più ampia può contribuire a condizioni di finanziamento favorevoli, ma contano anche le nuove emissioni, le decisioni della Bce e le scelte degli altri investitori.

Il dato da seguire dopo gli acquisti

Il prossimo elemento utile sarà la continuità: verificare se i successivi dati geografici confermeranno l’interesse per le obbligazioni italiane e con quali dimensioni.

Per il risparmiatore, intanto, il punto è distinguere valore del titolo, cedola e rendimento. Un aumento del prezzo può favorire chi vende, senza modificare gli incassi contrattuali di chi mantiene il titolo e può rendere meno remunerativo un nuovo acquisto: anche quando la notizia di partenza sembra positiva per tutti.