FED lascia tassi invariati, previsti 2 tagli nel 2025

ANSA Jerome Powell resiste al pressing di Trunnp, lassi invariati

Come previsto, la Fed lascia i tassi di interesse invariati nell’intervallo 4,25-4,50% e resiste al pressing di Trump che mentre la riunione della banca centrale era in corso, definisce il presidente Jerome Powell uno “stupido”.

Fed, tassi invariati. Ira di Trump

Pur non toccando il costo del denaro, la banca centrale conferma la sua intenzione di voler ridurre quest’anno i tassi di complessivi 50 punti base, con due sforbiciate da un quarto di punto.Le incertezze però sono molte e, anche solo rispetto a marzo, la convinzione di poter procedere con due riduzioni si va dileguando: ben sette componenti della Fed stimano infatti che non ci sarà nessun allentamento quest’anno rispetto ai quattro dello scorso marzo. Altri due puntano invece a una sola riduzione del costo del denaro. A prevedere due sforbiciate sono in otto, meno dei nove di qualche mese fa.

Previsti 2 tagli nel 2025

“L’economia è in una posizione solida”, ha detto Powell assicurando l’impegno della Fed a perseguire il raggiungimento dei suoi due obiettivi, quelli della stabilità dei prezzi e della massima occupazione. Gli effetti dei “cambi nelle politiche commerciali e di bilancio restano incerti” e la politica monetaria della Fed resta “ben posizionata” per attendere ulteriori informazioni prima di decidere le prossime mosse, ha aggiunto.Decisamente calmo, il presidente della Fed non è apparso toccato dagli attacchi di Trump che, dopo averlo definito uno “stupido”, ha ironizzato: “posso nominarmi da solo alla Fed? Farei di sicuro un lavoro migliore”.

I commenti degli analisti

“La riunione odierna del FOMC ha avuto un tono accomodante, con il dot plot che continua a segnalare due tagli dei tassi quest’anno, nonostante le revisioni al rialzo delle previsioni d’inflazione a breve termine da parte dei membri. Implicitamente, i membri del FOMC continuano ad aspettarsi che l’inflazione più alta nel breve periodo si riveli in gran parte transitoria, e la loro tolleranza verso un aumento della disoccupazione rimane bassa. Ci aspettiamo che la Fed mantenga i tassi invariati alla riunione del prossimo mese, ma riteniamo che si possa aprire un percorso verso la ripresa del ciclo di allentamento più avanti quest’anno, qualora il mercato del lavoro si indebolisse”, sottolinea Simon Dangoor, head of Fixed Income Macro strategies di Goldman Sachs Asset Management.

“La decisione della Fed di mantenere invariati i tassi sottolinea il delicato equilibrio che deve affrontare in un contesto caratterizzato da inflazione persistente, rallentamento della crescita statunitense e maggiore incertezza politica”, spiega Robert Lind, Economista di Capital Group. “Sebbene i dazi e le tensioni geopolitiche abbiano pesato sul sentiment e sull’attività economica, riteniamo che questo sia il momento di rimanere concentrati sui fondamentali a lungo termine. La storia dimostra che i mercati sono in grado di adattarsi e riprendersi, anche di fronte a perturbazioni significative. In questo contesto, continuiamo ad adottare un approccio misurato, privilegiando il tempo e non il market timing, e rimaniamo ancorati a un’analisi disciplinata e bottom-up per navigare attraverso la volatilità e identificare opportunità durature”.