Caso Mandelson: il Governo Starmer vacilla e i mercati puniscono i Gilt

British Prime Minister Keir Starmer departs his official residence at 10 Downing Street to attend Houses of Parliament in London, Britain, 02 February 2026.

La premiership di Keir Starmer attraversa la sua fase più critica dopo l’esplosione del caso Mandelson, legato alla pubblicazione degli “Epstein Files”. I documenti, diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense, hanno rivelato flussi di denaro e il possibile passaggio di informazioni riservate tra l’ex ambasciatore e Jeffrey Epstein nel biennio 2009-2010. Il contraccolpo politico è stato immediato: domenica si è dimesso il potente capo di gabinetto Morgan McSweeney, dichiarando di assumersi la “piena responsabilità” per aver consigliato la nomina di Mandelson. A sole 24 ore di distanza, anche il capo della comunicazione Tim Allan ha lasciato l’incarico per “consentire la costruzione di un nuovo team a Downing Street“. Nonostante la perdita di figure chiave, Starmer ha rassicurato lo staff: “Il Governo va avanti con fiducia”.

La reazione dei mercati obbligazionari

L’incertezza politica ha colpito immediatamente i titoli di Stato britannici. Alla riapertura dei mercati di lunedì, i rendimenti dei Gilt sono saliti su tutta la curva: il tasso del decennale è balzato al 4,56%, toccando i massimi da novembre, mentre il bond a 30 anni è arrivato al 5,38%. Gli investitori temono che l’instabilità possa portare a un cambio di leadership con figure meno inclini al rigore fiscale. Come osservato da Bloomberg, il mercato reagisce negativamente all’ipotesi di un addio di Starmer o della cancelliera Rachel Reeves, paventando un allentamento della disciplina di bilancio.

Sterlina sotto pressione e spaccatura alla BoE

In parallelo alla tensione sui bond, la sterlina ha mostrato segni di cedimento, perdendo lo 0,3% contro l’euro e scambiando a 0,8703, vicino ai minimi di due settimane. Sulla valuta pesa non solo la crisi di Downing Street, ma anche la recente decisione della Bank of England. Il board si è infatti spaccato con un sorprendente voto di scarto (5 a 4) per mantenere i tassi al 3,75%. Questa divisione interna ha suggerito ai mercati una possibile svolta “dovish” nelle prossime riunioni, indebolendo ulteriormente l’appeal della divisa britannica rispetto alla moneta unica. Il FTSE 100 è rimasto debole, chiudendo la sessione in territorio negativo (-0,15%).

Le prossime sfide: aste e test elettorali

Il clima di sfiducia globale mette ora sotto i riflettori i prossimi appuntamenti economici e politici. L’asta del Gilt a cinque anni prevista per martedì è considerata dagli analisti un vero e proprio “test dell’appetito degli investitori”. L’attenzione rimane alta anche per i dati sulla crescita economica attesi per giovedì. Sul fronte politico, il governo Starmer è atteso alla prova delle suppletive del 26 febbraio nel collegio di Gorton e Denton, dove Verdi e Reform UK minacciano la supremazia laburista.