Per la Borsa si profila un avvio incerto, con l’oro che tocca un nuovo record assoluto

Attesi pochi dati macroeconomici per oggi, con gli occhi rivolti alle tensioni in Usa tra inflazione ed elezioni

Fonte: ANSA

Le Borse europee si preparano a un’apertura incerta, con gli investitori concentrati sugli sviluppi negli Stati Uniti per comprendere il ritmo dell’allentamento della politica monetaria della Fed. Il panorama politico, caratterizzato dalla contrapposizione tra Kamala Harris e Donald Trump in vista delle elezioni, aggiunge ulteriore incertezza.

Le tensioni in Medio Oriente stanno alimentando la domanda di beni rifugio come l’oro, che questa mattina ha raggiunto un nuovo massimo storico, proseguendo la sua recente serie di rialzi. A sostenere il prezzo del metallo prezioso è anche l’incertezza legata alla serrata corsa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. L’oro spot ha toccato il record di 2.750,35 dollari l’oncia, mentre i futures con scadenza a dicembre sono saliti a 2.766 dollari l’oncia.

Sulla Borsa di Milano, occhi puntati su Stm; la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha informato le autorità statunitensi che un chip prodotto da loro è stato trovato in un dispositivo Huawei, smontato dalla società di ricerca TechInsights. Questa scoperta potrebbe indicare una possibile violazione delle restrizioni all’export imposte alla compagnia cinese.

Nel settore oil attenzione a Eni, che nei prossimi giorni potrebbe annunciare una revisione delle attività chimiche in linea con il suo piano di transizione energetica. Saipem, invece, terrà il consiglio di amministrazione sui risultati del terzo trimestre 2024, e ha annunciato che il suo progetto di cattura della CO2, sviluppato con Hera, è stato selezionato per ricevere quasi 24 milioni di euro dal fondo EU Innovation Fund.