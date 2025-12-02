I “Cigni neri” del 2026: dal Fondo sovrano tricolore al CEO generato dall’AI

Come ogni anno il broker italiano BG Saxo, una joint venture fra Banca generali e Saxo Bank, ha stilato un elenco di "previsioni oltraggiose": eventi straordinari ed inimmaginabili che potrebbero avere un pesante impatto sui mercati

123RF Le previsioni oltraggiose di BG Saxo per il 2026

Il Fondo sovrano italiano creato con le riserve aurifere al CEO di una multinazionale generato dall’AI, passando per l’IPO di Space X e la sovranità aurifera cinese: sono solo alcune delle “previsioni oltraggiose” formulate da BG Saxo, che ogni anno fa questo esercizio previsionale che si basa sulla teoria dei “cigni neri”: eventi rari, imprevedibili e ad altissimo impatto sui mercati, che sfuggono alle normali aspettative storiche, economiche e scientifiche.

Negli ultimi anni alcune “previsioni oltraggiose” hanno anticipato trend che si sono poi effettivamente affermati nell’arena internazionale. Ne è un esempio l’ipotesi di un Paese pronto a vietare la produzione di carne entro il 2030, che ha anticipato una delle leve strategiche dell’ONU, che ha inserito la riduzione del consumo di carne nella lotta al cambiamento climatico. Altro caso emblematico, nel 2013, è legato a una forte correzione del prezzo dell’oro al di sotto dei 1.200 dollari per oncia.

Le riserve aurifere di Bankitalia in un Fondo sovrano

Una delle ipotesi oltraggiose riguarda l’Italia, che vende il 25% dell’oro di Bankitalia per istituire un fondo sovrano, per finanziare welfare e crescita. L’obiettivo è trasformare un patrimonio fermo in reddito: dieci anni di reinvestimento totale dei dividendi per far crescere il capitale, poi l’utilizzo del 50% dei rendimenti annui per finanziare sanità, scuola e pensioni senza nuove tasse. Il modello seguirebbe l’esperienza norvegese, con governance indipendente, regole semplici e zero interferenze politiche. Le vendite d’oro sarebbero scaglionate per evitare pressioni sul mercato dell’oro, mentre l’orizzonte di lungo periodo attenuerebbe la volatilità. Ci si tramuterebbe in una percezione di rischio-Paese più bassa e in un calo dello Spread.

Il giorno del Quantum Stock

Questa previsione ipotizza un computer quantistico che riesce a violare gli attuali standard di crittografia. La sola notizia scatenerebbe il caos: le criptovalute crollano, gli exchange bloccano i prelievi e la fiducia nella sicurezza digitale si sgretola. Oro e contante tornerebbero veri beni rifugio, mentre governi e aziende sarebbero costretti a una corsa contro il tempo per aggiornare l’intera infrastruttura finanziaria globale.

Il matrimonio Swift-Kelce rilancia matrimoni e natalità

Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce a inizio 2026 potrebbero trasformarsi in un fenomeno culturale capace di influenzare milioni di giovani in tutto il mondo. Un ritorno alla vita offline, più famiglia e meno social potrebbe far aumentare matrimoni e nascite, stimolando settori come casa, fai-da-te, viaggi e beni di lusso. Al contrario, le big tech subirebbero un rallentamento dell’engagement digitale.

Elezioni USA ordinate e senza in cidenti

La quarta previsione immagina elezioni Midterm sorprendentemente ordinate, nonostante anni di tensioni politiche e campagne polarizzanti. La vittoria democratica alla Camera, un Senato più bilanciato e la crescente pressione degli elettori indipendenti porterebbero alla creazione di una commissione nazionale per ridisegnare in modo equo i distretti elettorali. Una ritrovata fiducia nelle istituzioni favorirebbe negli USA un clima politico più civile e meno guidato dagli algoritmi dei social.

I farmaci anti obesità agli animali domestici

Dopo aver conquistato il mondo della salute umana, i farmaci anti-obesità in forma di pillola potrebbero estendersi anche ai pet. L’adozione di massa ridurrebbe il BMI medio nei Paesi avanzati e aprirebbe un nuovo mercato per veterinaria, benessere e pet food, mentre i produttori di alimenti dovrebbero ripensare ricette e porzioni. L’esplosione della domanda genererebbe benefici per pharma e healthcare, ma pressioni su ristorazione e industria alimentare tradizionale.

L’IPO di SpaceX inaugura la corsa all’economia spaziale

Un’altra Previsione ipotizza che SpaceX, dopo nuovi test riusciti di Starship, avvi la quotazione a Wall Street con una valutazione record. L’aumento della capacità di lancio aprirebbe il mercato a industrie emergenti come bioprinting, semiconduttori e ricerca in microgravità, mentre lotti di terreno lunare e diritti minerari diventerebbero asset speculativi, generando una bolla in stile NFT. La vera novità sarebbe l’avvio di un’economia extraterrestre su larga scala.

L’IA inventa il CEO di una multinazionale

Una grande azienda potrebbe decidere di nominare un modello di IA come Amministratore delegato, con poteri operativi controllati da rigidi protocolli di governance. L’IA ottimizzerebbe supply chain, pricing e operazioni quotidiane, mentre la supervisione umana garantirebbe trasparenza e sicurezza. Con risultati superiori alle attese, altre società ne imiterebbero l’approccio, definendo un nuovo equilibrio tra visione manageriale e capacità computazionale.

La Cina lancia lo yuan d’oro e ridisegna l’ordine monetario

Nel corso del 2026, Pechino rivelerebbe riserve auree superiori a quelle statunitensi e introdurrebbe uno yuan offshore parzialmente convertibile in oro fisico. Lo yuan d’oro diventerebbe un nuovo punto di riferimento per Paesi produttori di energia e materie prime e per le transazioni globali, riducendo la dipendenza dal dollaro.

L’IA “difettosa” costringe a una bonifica digitale globale

Dopo anni di automazione spinta, errori generati da sistemi IA autonomi potrebbero causare incidenti industriali, errori contabili e turbolenze nei mercati finanziari. Le imprese si troverebbero con infrastrutture digitali opache, riscritte da agenti software incontrollati. Nasce così la figura degli “AI janitors”, specialisti incaricati di ripulire, semplificare e mettere in sicurezza i sistemi. Cybersecurity, auditing e consulenza diventerebbero i settori più dinamici del nuovo ciclo tecnologico.