BCE: altri tagli dopo settembre? Cosa ha detto Cipollone

Il membro del Board spiega che, esaminando gli ultimi dati, si intravede un aumento dei rischi per la crescita e la necessità di un ulteriore intervento espansivo, ma non si sbilancia su atri tagli dei tassi quest'anno

Fonte: ANSA La BCE prepara un altro taglio per settembre ma crescono i rischi per la crescita

La BCE si prepara per il secondo taglio dei tassi a settembre, mentre crescono i rischi per le prospettive di crescita, parallelamente al ridimensionamento di quelli relativi all’inflazione. Lo ha confermato Piero Cipollone, membro (italiano) del Board dell’Istituto di Francoforte, amplificando le preoccupazioni dei mercati.

Le borse europee, così come quella americana, stanno registrando una robusta correzione in questi giorni, dopo che gli indici PMI della manifattura e dei servizi hanno confermato la possibilità di una recessione. Una indicazione che ha fatto scivolare Wall Street del 2% e Tokyo del 4%, mentre le borse europee mostrano perdite sino all’1%.

La crescita rallenta

Cipollone ha confermato che la crescita nell’Eurozona sta rallentando e per questo la BCE annuncerà un ulteriore taglio dei tassi alla prossima riunione di settembre, mentre il rischio che la politica monetaria resti troppo restrittiva non è da sottovalutare. E’ quanto affermato da Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, in una intervista a Le Monde.

Alla domanda se la BCE non teme di “soffocare la crescita economica”, mantenendo i tassi di interesse troppo alti per un tempo troppo lungo, il banchiere ha risposto che esiste “un rischio per le prospettive di crescita dell’area euro”, mentre le proiezioni sull’inflazione suggeriscono che “siamo sostanzialmente sulla buona strada” per raggiungere l’obiettivo del 2% nella seconda metà del 2025″. L’esponente della BCE ha invece smentito l’esistenza di una “spirale salari-prezzi”, spiegando la crescita salariale cui si è assistito “è un recupero naturale che è salutare per l’economia”.

“La nostra principale preoccupazione è la produttività“, ha ricordato Cipollone, ribadendo “le nostre aziende non investono tanto quanto negli Stati Uniti, soprattutto nelle nuove tecnologie” . In Europa – ha aggiunto – c’è “un problema strutturale” in quanto “non stiamo sfruttando al meglio la nostra risorsa fondamentale: il mercato unico europeo”.

BCE troppo restrittiva?

Cipollone non ha voluto dare indicazioni sul numero di tagli da effettuare entro l’anno, ma ne ha confermato almeno uno a settembre. “non ci impegniamo anticipatamente su alcun percorso. Prenderemo le nostre decisioni riunione per riunione, ha ribadito il membro della BCE, aggiungendo “i dati finora confermano la nostra direzione di viaggio e spero che ci permettano di continuare ad essere meno restrittivi”.

Riprendendo una affermazione del collega Philip Lane, il banchiere ha riconosciuto che “esiste il rischio reale che la nostra posizione possa diventare troppo restrittiva“, dal momento che in Europa “abbiamo un disperato bisogno di investimenti e crescita” e quindi “ogni ritardo in questo ambito ci pone in grave svantaggio”.

Debito alto mette a rischio sovranità

Parlando del nuovo Patto di stabilità, Cipollone ha spiegato che le nuove regole “sono compatibili con il mantenimento degli investimenti pubblici. Includono incentivi per attuare riforme e investire, consentendo di estendere il periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni”. Però “dobbiamo essere consapevoli dell’entità del debito” – ha ammesso – e quindi “quando hai un debito eccessivo, la tua sovranità è a rischio”.

Parlando della possibilità ricorrere al debito pubblico europeo, il banchiere ha affermato “abbiamo bisogno di investimenti sia privati ??che pubblici. E in entrambi i casi, deve essere su scala europea. In primo luogo, perché si tratta di investimenti che andranno a beneficio di tutti gli europei, e in secondo luogo, perché farlo a livello europeo riduce i costi di finanziamento”. Occorre però “sviluppare mercati dei capitali veramente europei e una capacità di prestito comune.