Asia cauta tra chip e yen, petrolio in calo dopo la mossa OPEC+

Wall Street riapre dopo il lungo weekend americano mentre gli investitori guardano a Fed, servizi USA e verbali FOMC. In Italia focus su Cucinelli, Stellantis e sui dati Istat, con produzione industriale e Nota sull’economia in agenda.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF I mercati asiatici si muovono con prudenza tra il dossier chip, l’andamento dello yen e il calo del petrolio dopo la nuova mossa dell’OPEC+.

La nuova settimana finanziaria si apre dall’Asia, dove i mercati non offrono un segnale univoco di ripartenza. Il quadro è prudente: Tokyo e Seul arretrano, le blue chip cinesi restano poco mosse e gli investitori si muovono con cautela prima del ritorno pieno di Wall Street dopo il lungo weekend americano per l’Independence Day.

Chip, AI e cambio

Il primo test arriva dal comparto tecnologico. Samsung è attesa alla prova dei risultati, con il mercato concentrato sulla domanda di chip legata all’intelligenza artificiale e sulla tenuta dei prezzi dei semiconduttori. Il tema è rilevante perché il rally dell’AI ha sostenuto una parte importante dei listini globali, ma ha anche reso il settore più esposto a prese di beneficio e revisioni delle aspettative.

Accanto ai chip, resta centrale il cambio. Lo yen continua a muoversi vicino ai minimi pluridecennali contro il dollaro, mantenendo alta l’attenzione su un possibile intervento delle autorità giapponesi. Per gli investitori europei il segnale è chiaro: la settimana parte con mercati meno direzionali, ma attraversati da variabili capaci di incidere su tecnologia, valute e propensione al rischio.

Petrolio in calo dopo OPEC+, effetto su energia e inflazione

Il secondo driver della mattina è il petrolio. Il Brent scende dopo la decisione OPEC+ di aumentare i target produttivi da agosto, in una fase in cui il mercato guarda anche alla ripresa dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz. La prospettiva di maggiore offerta riporta il greggio vicino ai minimi da quattro mesi e riapre il confronto tra rischio oversupply, domanda globale e stabilizzazione geopolitica.

Per l’Europa il movimento ha una doppia lettura. Da un lato, un petrolio più debole può alleggerire le pressioni sull’inflazione, riducendo i costi di trasporto, produzione e logistica. È un elemento che può rendere meno teso il quadro per la BCE, anche se Francoforte continuerà a guardare soprattutto a inflazione di fondo, salari e servizi.

Dall’altro lato, il calo del greggio impone una lettura più selettiva dei titoli energetici. Per Eni e Saipem il mercato dovrà valutare se la discesa del Brent sia un movimento temporaneo o l’inizio di una fase più favorevole all’offerta. Energia meno cara può aiutare imprese industriali e consumi, ma può ridimensionare le attese sui ricavi dell’oil e sugli investimenti dei grandi gruppi energetici.

Wall Street riapre, Fed e servizi USA guidano la settimana

Il ritorno operativo di Wall Street è l’altro passaggio chiave dell’avvio di settimana. Dopo la chiusura di venerdì per l’Independence Day, i mercati americani riaprono con l’attenzione concentrata sui dati dei servizi USA e sui verbali della Federal Reserve attesi mercoledì.

Il dato sul lavoro americano più debole della scorsa settimana ha ridotto il rischio di una nuova stretta immediata, ma non ha chiuso il dossier tassi. Il mercato vuole capire se la Fed leggerà il rallentamento come un segnale sufficiente per mantenere una linea più prudente o se continuerà a dare priorità al controllo dell’inflazione.

In questo contesto, i servizi diventano il vero termometro dell’economia statunitense. Se il settore confermerà una tenuta solida, gli investitori potrebbero leggere il rallentamento del lavoro come una fase di assestamento. Se, invece, emergeranno segnali più deboli anche dai servizi, il tema si sposterà dalla politica monetaria alla crescita, con effetti su dollaro, Treasury e Borse globali.

Cucinelli e Stellantis, due dossier italiani tra lusso e industria

In Italia la settimana offre già due dossier societari rilevanti: Brunello Cucinelli e Stellantis. Cucinelli è attesa al preconsuntivo semestrale e alla presentazione agli analisti, un passaggio utile per misurare il tono del lusso italiano prima dell’avvio più intenso della stagione dei conti.

Il mercato guarderà soprattutto alla domanda internazionale, al contributo di Stati Uniti e Asia, alla capacità di difendere i margini e alle indicazioni sulla seconda parte dell’anno. Il lusso resta uno dei comparti più osservati perché incrocia consumi globali, cambi, Cina, Stati Uniti e capacità dei marchi italiani di mantenere pricing power anche in una fase di crescita meno lineare.

Stellantis rappresenta, invece, il dossier industriale più sensibile. La produzione italiana è cresciuta nel primo semestre, ma resta lontana dai livelli del 2023 e continua a convivere con stop produttivi, transizione elettrica, Mirafiori e debolezza della domanda europea.

Istat, produzione industriale e crescita italiana in agenda

Il calendario domestico diventerà più rilevante nella seconda parte della settimana. Venerdì l’Istat pubblicherà la produzione industriale di maggio e la Nota sull’andamento dell’economia italiana riferita a maggio e giugno. Sono due appuntamenti importanti perché arrivano mentre il mercato cerca di capire se la manifattura italiana stia entrando nella stagione dei conti con segnali di tenuta o con nuove fragilità.

Il dato sulla produzione industriale sarà letto insieme al quadro europeo, dagli ordini tedeschi ai consumi dell’Eurozona.

La settimana parte, quindi, con un’impostazione più ampia rispetto a una normale agenda macro. Asia, chip, yen e petrolio offrono il primo segnale dei mercati globali; Wall Street e Fed daranno il tono ai tassi; Cucinelli e Stellantis porteranno il focus sull’Italia quotata; Istat misurerà la tenuta dell’economia reale.