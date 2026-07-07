Samsung vola nei conti, ma l’Asia frena: rally AI alla prova dei mercati

Il gruppo coreano stima utili record grazie alla domanda di chip per l’intelligenza artificiale, ma la Borsa di Seul arretra e riapre il tema delle valutazioni. A Piazza Affari focus su Cucinelli, Stellantis e industria europea.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF Samsung torna al centro dell’attenzione dei mercati, sostenuta dalle aspettative sul comparto chip e dal peso crescente della tecnologia nelle Borse asiatiche.

Il primo segnale forte della giornata arriva dall’Asia e non è lineare. Samsung Electronics ha comunicato stime trimestrali molto superiori rispetto a un anno fa, sostenute dalla domanda di memorie e chip destinati ai data center per l’intelligenza artificiale. Il gruppo coreano resta uno dei termometri più osservati del ciclo tecnologico globale, perché intercetta la spesa delle grandi piattaforme digitali, la corsa all’AI e la domanda di semiconduttori avanzati.

Eppure, la reazione del mercato non è stata euforica. Le azioni Samsung sono finite sotto pressione, trascinando il listino coreano e alimentando una lettura più prudente sul comparto. Dopo mesi di rally sui titoli legati all’intelligenza artificiale, gli investitori non si accontentano più di numeri in crescita: vogliono capire se margini, prezzi delle memorie e investimenti nei data center possano restare sostenibili anche nella seconda parte dell’anno.

Il mercato sta iniziando a distinguere tra crescita reale dell’AI e valutazioni finanziarie.

Asia debole tra chip, yen e prese di beneficio

La seduta asiatica conferma questa cautela. Il mercato coreano arretra, il Giappone resta debole e l’indice regionale si muove in territorio negativo, nonostante Wall Street avesse chiuso positiva con il sostegno dei titoli tecnologici. Il segnale è rilevante perché mostra una divergenza tra l’entusiasmo americano per l’AI trade e una lettura asiatica più prudente sullo stesso tema.

A pesare è anche il cambio. Lo yen resta vicino ai minimi pluridecennali contro il dollaro, mantenendo alta l’attenzione su un possibile intervento delle autorità giapponesi. Per Tokyo una valuta troppo debole può sostenere gli esportatori, ma allo stesso tempo aumenta il costo delle importazioni e complica la lettura della politica monetaria.

Per l’Europa il messaggio è chiaro: la giornata non parte con un impulso netto di propensione al rischio. La tecnologia resta centrale, ma più selettiva. Le valute restano fonte di volatilità. L’Asia non offre un traino deciso ai listini occidentali. È un contesto in cui i mercati europei dovranno misurare non solo l’andamento dei futures americani, ma anche la tenuta dei settori più esposti al ciclo globale.

Il rally AI entra nella fase della selezione

Il caso Samsung arriva in un momento in cui l’intelligenza artificiale è diventata uno dei principali motori delle Borse globali. La domanda di chip, memorie ad alte prestazioni, data center e infrastrutture digitali ha sostenuto utili, multipli e capitalizzazioni dei grandi gruppi tecnologici, ma proprio la forza del rally rende più delicata la fase attuale.

Gli investitori iniziano a chiedersi se la spesa sull’AI continuerà allo stesso ritmo, se i prezzi dei semiconduttori potranno restare elevati e se la capacità produttiva aggiuntiva non finirà per ridurre i margini. Sono domande che riguardano Samsung, SK Hynix, Nvidia, Broadcom e l’intera filiera dei fornitori tecnologici.

Per i mercati europei il tema non è distante. Anche se l’Europa non ha lo stesso peso degli Stati Uniti e dell’Asia nei semiconduttori avanzati, il ciclo dell’AI incide su industria, automazione, software, infrastrutture energetiche e investimenti in rete. Una correzione del sentiment sui chip può, quindi, avere riflessi anche sui listini europei, soprattutto sui titoli più sensibili alla tecnologia e alla domanda globale.

Germania e Stati Uniti, i dati macro da seguire

La giornata guarda anche alla Germania e agli Stati Uniti. Gli ordini industriali tedeschi hanno dato un segnale di miglioramento, ma la ripresa della manifattura resta ancora fragile e condizionata da costi, export e domanda estera. Per l’Italia il dato tedesco è sempre rilevante, perché molte filiere nazionali sono legate a componentistica, macchinari, automotive e beni intermedi destinati al mercato europeo.

Nel pomeriggio il calendario guarda, invece, alla bilancia commerciale americana, mentre resta sullo sfondo l’attesa per i verbali Fed della settimana. Tuttavia, il baricentro della giornata non è la politica monetaria, ma la capacità dei mercati di assorbire dati societari forti senza trasformarli automaticamente in nuovi rialzi.

La seduta del 7 luglio si apre, quindi, con un messaggio diverso rispetto ai giorni precedenti. Non basta più parlare di tassi, petrolio o BTP. Il mercato entra in una fase più selettiva, in cui utili, valutazioni e qualità della crescita tornano centrali.