Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Si è parlato a lungo del possibile divorzio di Chiara Ferragni e Fedez. Un tema tornato di moda con una certa ripetitiva nel corso degli ultimi anni. L’ultimo grande annuncio giunge da Dagospia che, dopo l’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, cui nessun fan voleva credere, rappresenta per molti una sorta di conferma quasi ufficiale.

Silenzio da parte dei diretti interessati, com’è prevedibile. Si parla di ferite mai sanate post Festival di Sanremo 2023. Lei avrebbe accettato di fare un passo indietro e sorreggere il marito in un momento delicato sotto l’aspetto psicologico e fisico. Sopravvissuto a un tumore e in seguito nuovamente a rischio, salvato da un intervento d’urgenza.

Col tempo, però, dinanzi ai problemi legali della celebre influencer e imprenditrice, il volto di Muschio Selvaggio avrebbe evidenziato un certo risentimento. Il “caso Pandoro” ha un impatto anche sulle altre attività del “marchio Ferragnez”. Tale crepa, suggerita da Dagospia, avrebbe di fatto segnato la fine del matrimonio, con il cantante via di casa già da svariati giorni. Tutto ciò getta le basi per un’analisi molto interessante, che ha numerose sfaccettature di cui tener conto.

Divorzio Ferragnez, a chi tocca il mantenimento

Per quanto importante possa essere il patrimonio combinato di Chiara Ferragni e Fedez, ciò non dovrebbe avere un netto peso sul loro divorzio (ancora ipotetico). Considerando i guadagni di entrambi, sarebbe quasi assurdo pensare che si possa imporre a uno o l’altra il mantenimento del partner.

Semplicemente mancherebbero le basi per presupporre tale bisogno da parte di una delle parti in causa. Entrambi i coniugi hanno un lavoro che garantisce introiti più che adeguati al mantenimento di sé e dei figli. Film, serie e programmi TV ci hanno abituati a considerare automaticamente la via dell’assegno da versare, ma il processo non è così automatico come si possa pensare.

Patrimonio e gestione social

Il patrimonio complessivo e, dunque, combinato di Chiara Ferragni e Fedez dovrebbe aggirarsi intorno ai 70-100 milioni di euro. Entrambi hanno considerevolmente beneficiato da quest’unione. Lei ha potuto esplorare un aspetto differente di sé sui social, più “sporco” verrebbe da dire. Col tempo ha corso numerosi rischi, al fine di ampliare la propria community e di trasformarsi insieme al mondo dei social, senza subire il passare del tempo.

Basti pensare a come abbia iniziato a mostrare maggiormente il proprio corpo, abbracciando la lotta femminista e trascinandola con forza fino al palco dell’Ariston. Fedez, dal canto suo, ha giovato di una gestione manageriale ben differente rispetto al passato. Ha inoltre avuto accesso a una portata di pubblico ben superiore rispetto al passato, vedendo lentamente i follower di sua moglie accettare e apprezzare i suoi contenuti.

Di fondamentale importanza in questo scenario è stata la nascita di Leone. Il primogenito dei Ferragnez ha sugellato la loro unione, scacciando anche le voci che li volevano insieme per comodità finanziaria e d’immagine. Una sorta di matrimonio di facciata.

Leone ha garantito ai due un’immagine comune e combinata, quella dei genitori. Anche sotto questo aspetto, però, si è verificata una necessaria diversificazione. Toni e approccio differenti, data la natura dei loro caratteri. Al tempo stesso, però, hanno trovato il modo di unirsi al meglio nella sfera del gioco, facendo a lungo poco pesare al proprio pubblico fedele l’effetto Truman Show che altri denunciavano.

Il “caso Pandoro” ha avuto un impatto enorme sull’universo social di Chiara Ferragni, che ha in realtà poca importanza ormai dinanzi a quello societario, fatto di collaborazioni e prodotti brandizzati.

Quella base enorme di pubblico, però, non può in alcun modo essere ignorata. Rappresenta infatti lo specchio della percezione che si ha dell’imprenditrice e, al tempo stesso, è lo scudo che può sollevare dinanzi a polemiche e critiche di varia natura.

Nel corso degli anni tutto è stato passeggero e superato, compreso l’aperitivo in elicottero che sembrava per un istante poter gettare una luce oscura e duratura sul suo profilo. Questo è però il suo grande ostacolo in tanti anni di carriera. Ci si è dunque chiesti in che modo potesse superare tutto ciò, e sorprendentemente la risposta potrebbe essere: da sola.

Il futuro di Leone e Vittoria

Ciò che attende da qui in poi Chiara Ferragni e Fedez è territorio inesplorato per entrambi. Un enorme rischio, volendo guardare a tutto ciò come a una partnership tra soci, escludendo per un attimo l’ovvio peso umano (non è questa la sede).

Fedez ha un mondo imprenditoriale da mandare avanti. Questo ha oggi un’importanza ben più grande della sua musica, che oggi ha per lui il peso che le visualizzazioni social hanno per sua moglie. Gli si sono aperte numerose porte dinanzi, da Amazon Prime Video al podcast Muschio Selvaggio. È come un calciatore che ha ben studiato la propria strategia post ritiro.

Non può permettersi proprio ora di fare un passo falso. Sarebbe deleterio trasformarsi nel “cattivo” della coppia, così come lo sarebbe stato sparire nell’ombra di Chiara, soprattutto in queste condizioni.

Per questo in precedenza si è allontanato, visivamente sui social e imprenditorialmente. Un piano di salvaguardia che proseguirà con la gestione del patrimonio e dei figli. L’immagine è tutto e domina, è chiaro, dunque da qui in poi i due genitori single (in caso di confermato divorzio) si proporranno con ogni probabilità nell’esposizione del miglior esempio di divorzio possibile.

Altro che Totti-Blasi, tra borse e Rolex. Nel momento dell’addio sapranno lanciare messaggi positivi, dando il via a una narrativa separata ma comune. Con ogni probabilità lei vedrà rinascere un forte legame con la sua fanbase, in attesa dei risvolti in tribunale, mentre lui sarà sempre più presente a schermo con nuovi progetti dagli stili vari e, forse, dai toni impegnati.

La gestione dei figli e del patrimonio dovrà dunque essere impeccabile. Nulla sarebbe più dannoso, oggi, di una lotta interna. In un clima sereno si ragionerà sull’affidamento dei bambini, condividendo poco sul fronte degli accordi e limitandosi, come già sta accadendo, a mostrarli prima con uno e poi con l’altro genitore, separati.

In questo scenario l’unico grande rischio è forse rappresentato dai beni immobiliari. Cosa sarà delle case? Il fatto che lui abbia lasciato la nuova abitazione, ben studiata nei dettagli da Chiara Ferragni, la dice lunga. Potrebbe essere Fedez ad allentare la presa, a patto di evidenziarlo con ogni probabilità nella nuova puntata di The Ferragnez: il divorzio, l’ultima della serie.