Fine mercato tutelato, cosa vuol dire: guida per luce e gas

Fonte: 123RF Lampadine della luce e fornelli del gas

Chiedere al cittadino medio cosa voglia dire per lui la fine del Mercato Tutelato per l’energia potrebbe provocare sul suo viso la comparsa di un’espressione dubbiosa. Eppure tutto ciò è alle porte. Per questo motivo abbiamo pensato di proporre una vera e propria guida, per capire in maniera semplice cosa si è chiamati a fare e quali sono le alternative. In poche parole: di cosa si sta parlando.

Fine del mercato tutelato: che vuol dire

Una buona fetta dei consumatori vanta ancora una fornitura domestica per luce e gas sotto il Servizio di Maggior Tutela. Fanno parte del Mercato Tutelato tutti i clienti che non hanno mai cambiato la compagnia energetica di riferimento, e nello specifico non hanno accettato un’offerta luce e gas del Mercato Libero.

Uno dei principali fornitori del mercato di Maggior Tutela è Enel, che non dovrà di certo essere abbandonata, se non lo si desidera. È però importante prendere una decisione in maniera informata e consapevole. Per questo spieghiamo di seguito le differenze principali tra Mercato di Maggior Tutela e Mercato Libero:

Mercato di Maggior Tutela: le condizioni di contratto, e dunque economiche, vengono regolate dall’ARERA con scadenza trimestrale, in connessione alle variazioni del prezzo della materia prima sul mercato;

Mercato Libero: le condizioni economiche e contrattuale vengono stabilite dalle singole compagnie energetiche, in grado di proporre prezzi differenti, facendosi concorrenza vicendevolmente.

Stiamo per entrare in una nuova fase, nella quale gli utenti avranno maggior libertà di scelta, optando magari anche per servizi aggiuntivi o sconti eventuali. In quest’ottica, però, si dovrà riuscire a individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Differenti offerte del Mercato Libero

Come detto, è importante che l’utente prenda decisioni informate e consapevoli. Procediamo dunque a proporre un’analisi dettagliata di quelle che sono le tre macrocategorie di offerte: prezzo variabile, prezzo fisso e congiunte: