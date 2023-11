Colosso del food italiano lancia grande enoteca online

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Enoteca Esselunga

Una scossa importante al mondo della vendita al dettaglio del vino. Esselunga ha infatti lanciato la propria piattaforma digitale, una vera e propria enoteca online particolarmente ricca. Una novità di grande interesse, per amatori e appassionati. Un investimento che ha visto la collaborazione con più di 350 produttori. Tutto ciò si traduce in un’offerta notevole, che supera quota 1400 vini e distillati.

Enoteca online: cosa sapere

Numerosi i marchi di pregio presenti sugli scaffali digitali proposti da Esselunga. Da Ferrari a Dom Pérignon, da Krug a Château Mouton Rothschild, da Sassicaia a Tignanello, fino a Cercavo della Sala.

Ciò che rende particolarmente interessante questa proposta, però, non è soltanto l’immediatezza del prodotto. Ormai siamo tutti abituati alle vetrine online, che ci consentono di studiare con calma, selezionare e pagare con comodo, senza uscire di casa.

Al tempo stesso, guardando alla grande diffusione del fenomeno dell’ansia sociale (accentuato dal Covid), poter acquistare in serenità, fare ricerche in merito alle etichette di vini italiani e non solo, senza lo sguardo degli addetti, è qualcosa che sarà notevolmente apprezzato da molti.

Al di là di tutto ciò, però, viene proposta una selezione esclusiva. I clienti che si recheranno in vista tra gli scaffali virtuali, infatti, avranno modo di individuare etichette non presenti nelle comuni enoteche presenti negli 88 superstore del celebre gruppo.

Sul fronte prezzi, invece, si è deciso di strizzare l’occhio all’intera gamma di clienti potenziali, nessuno escluso. Si va dai 10 ai 1000 euro a bottiglia. In generale, però, parlando di utenza, si mira a uscir fuori in questo modo dai confini regionali. Ad oggi Esselunga vuol dire Centro-Nord, e in particolare più settentrione. Il brand intende invece arrivare in questo modo in tutt’Italia.

Come detto, non sono presenti unicamente vini. Spazio anche agli spiriti, con marchi di gran pregio. Abbiamo il Macallan per il whisky inglese, il Nikka per quello giapponese e, sul fronte rum, è presenta lo Zacapa.

Uno sguardo al sito

Servizio e divulgazione, spiega Roberto Selva, manager alla guida del marketing di Esselunga: “Sul nuovo sito di ecommerce – riporta Il Corriere della Sera – daremo spazio ai territori di provenienza dei vini, agli abbinamenti a tavola. Faremo parlare i sommelier”.

Ecco un altro aspetto molto interessante dell’enoteca online di Esselunga, la completezza d’informazione. Non soltanto una vetrina, dunque. Navigando sul sito, si ha modo di apprezzare la facilità di ricerca. Sono tante le voci da poter selezionare per individuare esattamente ciò di cui si ha voglia o bisogno.

Dalla fascia di prezzo al vitigno, dalla nazionalità alla regione. Spazio poi a produttore, formato, classificazione, denominazione, temperatura di servizio, dosaggio, longevità, colore e non solo. Un ecommerce che sa guidare e informare, e non è cosa da poco.

Intrigante la sezione abbinamenti, che tende la mano tanto ai clienti meno esperti quanto ai più avvezzi, ma alla ricerca di combinazioni intriganti. Ecco dunque cosa si consiglia di bere durante un aperitivo, o magari mentre si gusta del sushi o dei primi di carne e mare. Quali vini per la pizza, formaggi, piatti piccanti e non solo. Un modo per portare i servizi di un locale fisico direttamente a casa.