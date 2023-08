Via al rublo digitale, la mossa della Russia per aggirare le sanzioni

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA In piena crisi della moneta, Mosca ha avviato la fase di prova di una versione digitale della sua valuta

Nel mezzo di un crollo del valore della valuta reale della Russia, che ha raggiunto livelli minimi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la Banca Centrale del paese ha ufficialmente adottato il rublo digitale. Questa nuova criptovaluta statale è stata lanciata in una fase pilota il 15 agosto e coinvolge al momento solo 13 banche e un numero limitato di clienti in 11 città russe. L’obiettivo principale di Mosca è utilizzare questa nuova moneta digitale per eludere le sanzioni occidentali; tuttavia, alcuni analisti ritengono che possa anche essere utilizzata per aumentare il controllo sociale sulla popolazione.

Da anni si discuteva dello sviluppo del rublo digitale, ma il progetto ha guadagnato slancio soprattutto dopo che la Russia è stata esclusa dal sistema Swift, uno strumento finanziario internazionale fondamentale per le transazioni in dollari, a seguito dell’aggressione contro l’Ucraina. Questa mossa, tra le sanzioni più impattanti, ha danneggiato notevolmente l’economia russa.

I problemi della Russia

Oltre agli embarghi su prodotti come petrolio e gas, e alla cessazione dei rapporti commerciali con numerose aziende occidentali, l’esclusione dal sistema Swift rappresenta una parte significativa delle pesanti sanzioni imposte alla Russia. Questi attacchi economici sono stati solo parzialmente evitati da Mosca attraverso il commercio con paesi non coinvolgendo nelle sanzioni, l’uso di circuiti finanziari basati su valute diverse dal dollaro e l’adozione di criptovalute.

L’introduzione del rublo digitale è, in effetti, un metodo attraverso il quale lo stato cerca di prendere il controllo delle transazioni digitali, rendere il sistema finanziario più resistente alle sanzioni e sottrarsi al controllo delle banche soggette a restrizioni. Questa mossa fa parte di una più ampia sfida geopolitica tra paesi che sostengono l’uso del dollaro nelle transazioni finanziarie internazionali e nazioni anti-dollaro che cercano alternative valutarie.

Il 24 luglio, il leader russo Vladimir Putin ha firmato una legge per introdurre ufficialmente la nuova moneta digitale, il rublo digitale, gestito dalla Banca Centrale. Questo segna l’inizio ufficiale della moneta digitale, avvenuto il 15 agosto, in una fase di test limitata a 30 luoghi in 11 città russe e coinvolgendo 13 banche.

Il rublo digitale

Gli utenti selezionati possono già creare portafogli digitali, effettuare trasferimenti peer-to-peer, eseguire pagamenti automatici e acquisti tramite codice QR. Questa fase di prova, secondo quanto dichiarato dalla Banca Centrale russa, dovrebbe concludersi entro la fine del 2023, con l’entrata di altre 19 banche nel sistema e l’apertura della piattaforma ai pagamenti transfrontalieri. Attualmente, le autorità russa assicurano che l’uso del rublo digitale sarà gratuito fino al 2025 e completamente volontario.

Tuttavia, secondo alcuni esperti, come Mikkel Morch, fondatore del fondo d’investimento focalizzato sulle criptovalute Ark36, Mosca potrebbe esercitare una forte pressione sulla popolazione, specialmente sulle imprese, per adottare il rublo digitale. Una sua adozione su larga scala potrebbe conferire al governo un’enorme capacità di controllo sulla popolazione, diventando uno strumento definitivo per il controllo sociale. Questo perché il governo avrebbe accesso immediato e incondizionato a ogni transazione finanziaria, con il potere di autorizzarle o respingerle.

Questo aspetto non è stato nascosto dal regime russo, ma è stato addirittura pubblicizzato da alcuni rappresentanti politici. Anatoly Aksakov, un deputato russo, ha spiegato che il rublo digitale consentirebbe, ad esempio, di limitare l’uso dei fondi caricati sui portafogli digitali dei minori, autorizzando solo determinati tipi di transazioni e bloccando altre. In breve, il rublo digitale potrebbe diventare uno strumento potente di controllo sociale nelle mani del governo russo.