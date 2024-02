Food: le nuove tendenze dell’eCommerce con l’aiuto dell’AI

A tracciare il quadro futuro dell’Ecommerce nel Food & Beverage è Mark Howes, vice president of Southern Europe di BigCommerce commentando i risultati del report realizzato in collaborazione con PayPal e WBR Insights

Fonte: iStockPhotos

“Con l’incremento del trend relativo agli acquisti online, puntare alla personalizzazione diventa essenziale per i marchi del settore food & beverage che desiderano promuovere il coinvolgimento e la fedeltà dei clienti, ottenendo al contempo un vantaggio competitivo. ato che le tendenze del settore e i clienti sono in continua evoluzione, rimanere in sintonia con le loro preferenze e sfruttare tecnologie come l’intelligenza artificiale sarà fondamentale per i brand del settore alimentare che desiderano offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto davvero personalizzata e fluida”.

A tracciare il quadro futuro dell’Ecommerce nel Food & Beverage è Mark Howes, vice president of Southern Europe di BigCommerce commentando i risultati del report realizzato in collaborazione con PayPal e WBR Insights, “Digital Connect Food & Beverage: The 2023 Trends in Spend”. Presentato in vista dell’Ecommerce Food Conference a Bologna (22-23 Febbraio 2024) lo studio offre uno sguardo approfondito sulle tendenze emergenti e le strategie di crescita nel settore alimentare e delle bevande. . Dal report, che include interviste a 100 tra i più influenti leader del settore in Europa, emergono tre insight cruciali.

Crescono gli investimenti in AI

L’impatto reale che l’intelligenza artificiale avrà sul settore Food & Beverage deve ancora essere esplorato, ma una netta maggioranza (83%) dei brand del settore ha già pianificato di investire in questa tecnologia nei prossimi 10 mesi come parte della propria strategia di crescita. Promuovere un coinvolgimento ed una fedeltà reiterata, guadagnando al tempo stesso un vantaggio competitivo e arricchendo l’esperienza dell’acquirente, è fondamentale. L’adozione dell’intelligenza artificiale si sta rivelando essenziale per raggiungere questo equilibrio, offrendo nuove vie di coinvolgimento e insight sui clienti.

Il mobile è il re del check-out

L’ottimizzazione dell’esperienza di acquisto è una delle principali priorità di investimento. Con un numero sempre maggiore di acquirenti che utilizzano gli smartphone per acquistare online, l’ottimizzazione dei dispositivi mobili è l’area di investimento più importante per la stragrande maggioranza degli intervistati (86%). D’altronde, creare un’esperienza di checkout senza attriti su tutti i dispositivi – evidenzia il report – è essenziale se i brand del settore food & beverage vogliono rimanere competitivi.

L’uso dei digital wallet è in aumento

La maggiore sicurezza e comodità offerta dai digital wallet, come PayPal, si riflette nei risultati del report, con l’85% degli intervistati che riferisce un aumento del loro utilizzo tra i consumatori negli ultimi due anni. È interessante notare che nessuno degli intervistati ha riferito di aver registrato una decrescita. Mentre il contante diventa sempre più obsoleto, i consumatori adottano con più fiducia i digital wallet, così da godere di un’esperienza di pagamento sicura, comoda e affidabile.