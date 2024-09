Crollo azioni Nvidia, perdita del 14% in una sola settimana: è il momento giusto per acquistare e guadagnarci in futuro o è meglio attendere?

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Fonte: 123RF Crollo azioni Nvidia

Il recente crollo del titolo Nvidia, con una perdita del 14% in una settimana e una discesa sotto la media mobile a 50 giorni, ha sollevato interrogativi tra gli investitori: è il momento giusto per acquistare o è meglio attendere? Per rispondere a questa domanda, è essenziale esaminare le dinamiche attuali e le prospettive future dell’azienda.

Perché Nvidia sta scendendo? Cosa ha causato il crollo delle azioni

Il brusco calo delle sue azioni Nvidia si è intensificato dopo l’annuncio di una serie di notizie negative. Per esempio, dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine antitrust sulla società (riguardante la sua acquisizione di Run.ai e le pratiche di vendita di chip AI) le indagini e le citazioni giudiziarie che hanno generato incertezze e preoccupazioni tra gli investitori.

Inoltre, Nvidia ha annunciato un ritardo di almeno tre mesi nel rilascio del suo prossimo chip AI di nuova generazione a causa di un difetto di progettazione, tanto da far pensare che questa situazione influire negativamente sulla posizione competitiva dell’azienda e sulla sua capacità di soddisfare la domanda del mercato.

Infine, anche se Nvidia ha riportato risultati finanziari positivi nel secondo trimestre, la previsione di vendite future è stata influenzata da segnali deludenti da parte di altri attori dell’industria, come Broadcom, azienda competitor che ha riportato risultati finanziari poco incoraggianti dopo che le vendite hanno deluso le aspettative e suscitato preoccupazioni sul futuro della domanda di chip AI.

La volatilità generale del mercato e l’incertezza economica possono influenzare negativamente le azioni e, in questi casi, gli investitori tendono a reagire alle fluttuazioni del mercato e alle notizie economiche, contribuendo alla discesa del titolo. E di certo non migliora la situazione la decisione presa dal CEO di Nvidia, Jensen Huang, che ha venduto una significativa quantità di azioni dell’azienda. Il che può essere visto come un segnale di preoccupazione o di aspettative future meno positive.

Conviene acquistare ora azioni Nvidia per guadagnarci in futuro?

D’altra parte, la recente performance del titolo e le pressioni esterne, come le indagini antitrust e i problemi di progettazione dei chip, suggeriscono una maggiore cautela. La perdita della media mobile a 50 giorni e l’attuale livello di resistenza rendono il titolo meno attraente per acquisti immediati. Quindi, acquistare o aspettare?

Gli analisti sono divisi sulla direzione futura del titolo Nvidia. Morgan Stanley ha mantenuto un rating di “outperform” con un target di prezzo di 150 dollari, ritenendo che le preoccupazioni riguardanti il calo dei margini lordi siano eccessive. Allo stesso modo, Oracle ha mostrato una forte domanda per i chip AI di Nvidia, costruendo un centro dati con “acri di cluster GPU Nvidia” per l’addestramento di modelli di linguaggio su larga scala.

Il crollo recente delle azioni può rappresentare un’opportunità di acquisto per alcuni investitori, soprattutto se il prezzo si stabilizza e mostra segnali di recupero. Tuttavia, è cruciale che gli investitori monitorino attentamente le condizioni di mercato, la gestione del rischio e i segnali tecnici prima di prendere decisioni. L’andamento del titolo rispetto alla media mobile a 50 giorni e la sua capacità di costruire una base solida saranno indicatori chiave per valutare se il momento è propizio per un acquisto strategico.

Quindi, la prima cosa da fare è considerate la tolleranza al rischio e la strategia di investimento. Se siete disposti a sopportare una certa volatilità e avete fiducia nella crescita a lungo termine di Nvidia, potrebbe essere un’opportunità da valutare.

Monitorate i segnali tecnici come il ritorno sopra la media mobile a 50 giorni e la costruzione di una base stabile prima di prendere una decisione di acquisto. Acquistare azioni Nvidia ora potrebbe essere vantaggioso se siete pronti a gestire i rischi associati e credete nel potenziale di crescita a lungo termine. Tuttavia, è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi dell’azienda e del mercato e considerare di consultare un consulente finanziario per adattare le decisioni alle vostre esigenze specifiche e alla vostra situazione finanziaria.