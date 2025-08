Bruxelles congela i contro dazi verso gli Stati Uniti. La Commissione europea ha comunicato l’adozione tramite procedura d’urgenza, a partire dal 5 agosto, degli atti necessari a bloccare per sei mesi i provvedimenti che erano pronti ad essere lanciati in risposta alla guerra commerciale della Casa Bianca.

La sospensione delle contromisure era attesa in seguito all’accordo stretto in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen sull’aliquota del 15% delle tariffe Usa. L’Ue ha annunciato ufficialmente la decisione, non senza polemiche.

L’annuncio dell’Ue sulla sospensione dei contro dazi

Nel comunicato diffuso dal portavoce della Commissione, Olaf Gill, Bruxelles ha premesso come l’intesa del 27 luglio punti a ripristinare la stabilità per i cittadini e le imprese europee e americane.

Come spiegato da Palazzo Berlaymont, l’obiettivo di entrambe le parti è quello di garantire le esportazioni dall’Unione europea agli Stati Uniti, tutelando le “catene del valore” consolidate da una sponda all’altra dell’Atlantico e salvaguardando milioni di posti di lavoro.

L’Ue continua a collaborare con gli Stati Uniti per finalizzare una dichiarazione congiunta, come concordato il 27 luglio. Tenendo presente questo obiettivo, la Commissione adotterà le misure necessarie per sospendere di sei mesi le contromisure dell’Ue nei confronti degli Stati Uniti, che avrebbero dovuto entrare in vigore il 7 agosto

L’annuncio rappresenta il passo dell’Unione europea per andare incontro gli Stati Uniti, in attesa che il 7 agosto entrino in vigore i dazi Usa al 15% stabiliti nel vertice in Scozia.

Notizia in aggiornamento…