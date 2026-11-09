Il Consiglio Ecofin ha attivato la Nec chiesta dal governo: fino allo 0,6% del Pil nel 2027 e 2028, metà per la difesa e metà per l'energia

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ANSA Giorgia Meloni

L’ok dall’Unione europea è giunto e l’Italia ha ora più margini di bilancio per difesa e sicurezza energetica. Il Consiglio Ecofin, che riunisce i ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi Ue, ha dato il via libera formale all’attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, ovvero la Nec, richiesta dal governo Meloni.

Una decisione grazie alla quale alcune spese per la difesa e per l’energia potranno essere trattate con maggiore flessibilità nel calcolo del deficit. Stando a quanto previsto dalla Manovra, lo spazio aggiuntivo arriva fino allo 0,6% del Pil in ciascuno degli anni 2027 e 2028.

È però ancora in corso il confronto con Bruxelles in merito alle misure energetiche da poter includere. È importante quindi capire cosa sia stato effettivamente deciso dall’Ecofin, cosa sia la clausola nazionale di salvaguardia e quanto spazio di spesa ottenga il nostro Paese.

Cos’è la clausola nazionale di salvaguardia

Era atteso il via libera dei ministri europei. Questa decisione permette all’Italia di utilizzare la clausola di flessibilità nel calcolo del deficit per le spese connesse alla difesa e alla sicurezza energetica, come detto. Una richiesta presentata l’11 settembre 2026, che ha ora ottenuto l’approvazione formale del Consiglio.

Il documento definisce il perimetro delle spese ammesse, mentre per la parte energetica si continua a discutere con la Commissione europea, così da stabilire nel dettaglio le misure che potranno rientrarvi. Cruciale dunque il concetto di clausola nazionale di salvaguardia: senza conoscerlo, infatti, non si riesce a comprendere cosa stia accadendo.

La Nec è uno strumento previsto dalle regole di bilancio europee. Consente a un Paese di discostarsi, entro certi limiti, dal percorso di spesa concordato con Bruxelles. Il tutto senza che le maggiori uscite vengano considerate una violazione delle regole.

Di fatto la clausola non rappresenta un finanziamento europeo né un contributo a fondo perduto. Le risorse restano a carico dello Stato, ma una parte della spesa per determinati settori, in questo caso difesa ed energia, può essere sostenuta senza incidere sul rispetto dei vincoli di bilancio.

Quanto può spendere l’Italia

Secondo quanto previsto dalla Manovra 2027, la clausola consentirà di aumentare la spesa fino allo 0,6% del Pil tanto nel 2027 quanto nel 2028. Si parla dello 0,3% del Pil per la difesa e dello 0,3% per la sicurezza energetica.

Nella richiesta inviata a Bruxelles, il governo ha indicato un aumento complessivo della spesa per la difesa fino a 0,9 punti percentuali di Pil entro la fine del 2028. Il punto di partenza è il livello dell’1,3% del Pil registrato nel 2024, rimasto sostanzialmente stabile fino al 2026.

Difesa: cosa rientra nella flessibilità

Secondo il documento approvato dai ministri europei, l’aumento della spesa militare riguarderà:

nuovi programmi pluriennali di investimento;

maggiori spese correnti, comprese quelle per il personale militare e i costi operativi.

Potranno beneficiare della flessibilità anche gli acquisti militari finanziati con i prestiti europei del programma Safe. Inoltre, per la difesa la flessibilità potrà estendersi anche oltre il 2028 per le consegne di equipaggiamenti acquistati con contratti firmati entro quella data.

Sicurezza energetica: gli interventi presentati

Per la sicurezza energetica il governo ha presentato un primo elenco di interventi, che comprende:

l’elettrificazione delle abitazioni;

il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, comprese scuole, università e strutture sanitarie;

l’installazione di impianti fotovoltaici;

incentivi mirati agli investimenti nella decarbonizzazione;

interventi per ferrovie, trasporto pubblico e mobilità urbana sostenibile;

il potenziamento della produzione di energia rinnovabile, dei sistemi di accumulo, della flessibilità della rete e dei biocarburanti.

Le singole misure dovranno comunque superare la verifica della Commissione europea, che ne valuterà l’ammissibilità e l’impatto sui conti pubblici. Solo dopo questo passaggio sarà chiaro quali interventi potranno effettivamente beneficiare della flessibilità.