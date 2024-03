Chiara Ferragni fuori dal consiglio di amministrazione di Tod’s, la decisione di Della Valle

Fonte: ANSA Chiara Ferragni, esclusa dal cda di Tod's durante un'intervista a Che Tempo Che Fa

Chiara Ferragni non compare nella lista dei componenti del consiglio di amministrazione di Tod’s, la società di Diego Della Valle. Fuori anche Luca di Montezemolo e Luigi Abate. La lista include invece sia il proprietario della società che controlla l’azienda di moda che il fratello Andrea Della Valle.

Ferragni era consigliera di Tod’s dal 2021, ma aveva accumulato il record di assenze nelle riunioni del board. Nelle scorse settimane Diego Della Valle l’aveva difesa dopo le accuse rivoltele per l’indagine sui pandori Balocco e la somma donata in beneficenza per l’iniziativa ad essi legata.

Chiara Ferragni fuori dal consiglio di amministrazione di Tod’s

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è stata esclusa dal rinnovo del consiglio di amministrazione di Tod’s, l’azienda di moda controllata da Diego Della Valle. Di.Vi. Finanziaria, società di proprietà dell’imprenditore e che controlla poco più del 50% dell’azienda ha presentato la lista di maggioranza dei nuovi consiglieri, nella quale non compare quello di Ferragni.

Chiara Ferragni era consigliera dal 2021. La lista sarà resa pubblica all’assemblea di aprile, ma secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Repubblica, ci sarebbero altre esclusioni eccellenti. Oltre all’influencer, fuori anche l’ex presidente di Ferrari Luca Cordero di Montezzemolo e l’ex presidente di Bnl Luigi Abate.

Entrano in vece nella lista lo stesso presidente e amministratore delegato Diego Della Valle, il general consuel di Intercos Maria d’Agata e il fratello di Diego e attuale vicepresidente della società Andrea Della Valle. Non sono stati rivelati i nomi degli altri sei candidati che compongono la lista completa dei nove consiglieri dell’azienda.

I record di assenze e le parole di Della Valle

Chiara Ferragni faceva parte del consiglio di amministrazione di Tod’s dal 2021, ma aveva accumulato il record di assenze alle riunioni del board dell’azienda dei Della Valle. Secondo quanto scritto nei documenti stessi della società l’imprenditrice aveva saltato l’82,4% delle assemblee, partecipando nei primi due anni a tre di esse su un totale tenuto di 17.

Nonostante questo però, sembra che Della Valle avesse piena stima di lei, tanto da spendersi in sui favore durante uno dei momenti più difficili della sua carriera: uno dei picchi di clamore dell’inchiesta per la vicenda dei pandori Balocco.

“Lasciate che le cose abbiano il loro corso. Fate giudicare le persone nei posti delegati per farlo. E poi prenderemo ognuno le nostre decisioni. Trattiamo l’argomento in modo molto serio” aveva detto Diego Della Valle al termine di un incontro della Fashion Week di Milano parlando di Chiara Ferragni, lo scorso 23 febbraio.

“Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone. Aspettiamo tutte le decisioni da prendere. Con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza” aveva poi concluso l’imprenditore.

L’imprenditrice rimane indagata per truffa. Avrebbe, secondo le accuse, pubblicizzato un’iniziativa benefica che prevedeva la donazione di una cifra fissa, come se fosse legata alle vendite dei pandori di marca Balocco da lei sponsorizzati tramite il suo brand. Sul caso sta indagando la procura di Milano da circa tre mesi.