Il closing tra Bnp e Axa, previsto per la metà del prossimo anno, segna l’uscita del gruppo assicurativo dal settore della gestione patrimoniale

Fonte: Ansa Bnp Paribas ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Axa Investment Managers

Bnp Paribas e Axa Investment Managers(Axa Im) convolano a nozze. Si è chiuso l’acquisizione del gruppo assicurativo da parte della banca francese per 5,1 miliardi di euro. L’operazione, la cui chiusura è prevista per la metà del 2025, segna l’uscita di Axa dal settore della gestione patrimoniale.

L’operazione tra Bnp Paribas e Axa

L’accordo tra Bnp Paribas e Axa si è chiuso dopo una trattativa lunga oltre quattro mesi che segna l’uscita del gruppo assicurativo Axa dal settore della gestione patrimoniale. L’acquisizione darà vita a un operatore leader in Europa nel settore dell’asset management con un patrimonio gestito di 1.500 miliardi di euro, di cui 850 miliardi di euro per Axa Im.

Il rendimento atteso sul capitale investito sull’operazione sarebbe superiore al 18% già al terzo anno, dopo la fine del processo di integrazione. “Come promemoria, il prezzo concordato per l’acquisizione e l’implementazione della partnership a lungo termine è di 5,1 miliardi di euro alla chiusura prevista per la metà del 2025, con un impatto previsto sul coefficiente CET1 del Gruppo BNP Paribas di 25 pb, soggetto ad accordi con le autorità competenti”, ha dichiarato Bnp Paribas in un comunicato.

L’accordo prevede, oltre al passaggio di proprietà di Axa Investment Managers, una partnership strategica a lungo termine per la gestione congiunta di una significativa porzione delle attività assicurative di Bnp Paribas Cardif: “È un passo importante nel processo di acquisizione di Axa Im e nella partnership a lungo termine con Axa”, ha dichiarato Renaud Dumora, presidente di Bnp Paribas Cardif e vice direttore generale di Bnp Paribas. “Tutti i team sono ora al lavoro per accogliere i dipendenti e i clienti di Axa Im nel gruppo Bnp Paribas Cardif”.

Axa Investment Managers è stata una “storia di successo per il gruppo Axa. Negli ultimi 25 anni abbiamo costruito un franchising eccezionale ancorato alla competenza in materia di investimenti, e di una comprovata esperienza in materia di sostenibilità”, ha affermato Thomas Buberl, ceo di Axa. “Unendo le forze con Bnp Paribas, Axa Investment Managers diventerà un asset manager globale con un’offerta di prodotti più ampia e con l’obiettivo comune di rafforzare la propria posizione di leadership negli investimenti responsabili”.

L’accordo con Bnp segna un rafforzamento nel business assicurativo del gruppo guidata da Buberl, che ad agosto ha acquisito la compagnia italiana Nobis, fondata da Alberto di Tanno, per 432 milioni di euro. La società, che conta tra i soci anche Andrea Agnelli, nel 2023 ha registrato 500 milioni di premi lordi e un utile netto di 35 milioni, opera attraverso una rete di circa 500 partner tra agenti di assicurazione plurimandatari e broker.

Attraverso questa acquisizione, Bnp Paribas mira a rafforzare la propria presenza a livello globale e a diversificare le proprie fonti di reddito, sfruttando la liquidità generata dalla vendita delle attività americane. In questo modo, la banca francese entrerà a far parte del ristretto gruppo dei principali attori del settore, affiancandosi a colossi come Crédit Agricole e Amundi, che gestiscono un patrimonio complessivo di oltre 2.600 miliardi di dollari.