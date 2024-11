Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

È online, ma solo in alcuni Paesi, il nuovo Amazon Haul. Si tratta di una nuova funzione di Amazon che mette in evidenza i prodotti a basso costo. La forza di Amazon è sempre stata l’esperienza dell’utente, che a differenza di altri store online, sente di navigare all’interno di un negozio virtuale sicuro e con prodotti di qualità, oltre che veri. La differenza con Temu e Shein inizia proprio da questo, perché la loro forza è invece nei prezzi molto bassi o pari a zero. L’user experience di raccoglitori di prodotti a basso costo è totalmente differente e punta a un acquisto quantitativo e non qualitativo. Amazon “bottino” vuole essere se stesso, anche se con un cambio di grafica, e allo stesso tempo spingere a un acquisto di maggiori prodotti per via del costo ridotto (sotto i 20 dollari).

Come si presenta Amazon Haul?

Navigare in Amazon Haul è già di per sé un’esperienza, non per forza più confortevole di quella di altri rivenditori simili come Shein e Temu. Anzi, se paragonato ad Amazon base, questo nuovo formato può apparire più confusionario. La “forza” sta proprio nella quantità dei prodotti mostrati a schermo.

Sulla pagina ci sono molte meno interazioni con l’utente che si iscrive al servizio: non viene indirizzato, per esempio, ai prodotti che ha già visto in passato o a quelli che ha messo da parte. La schermata principale è dedicata più a mostrare prodotti divisi per categorie e prezzi.

Si tratta di una versione del sito piuttosto giovane e che non conosce ancora l’utente, per questo quando propone “Un prodotto che potresti amare” in realtà mostra in maniera generica scarpe da ginnastica e scarpe con il tacco, pantaloni da uomo e gonne, kit per il campeggio e prodotti per la cura delle unghie. Si tratta di un’esperienza ancora poco, e lo sarà per molto, personalizzata. Sappiamo però che questo genere di esperienza utente tende a targhettizzarsi con facilità e in tempi rapidi.

Amazon Haul conviene?

Nel corso degli anni Shein, Temu e tutti gli altri store di matrice asiatica sono stati oggetto di critiche per via della qualità dei prodotti, della poca sicurezza dei dati personali degli utenti e per lo sfruttamento all’interno di magazzini e fabbriche.

Amazon doveva rispondere all’enorme popolarità delle app di aggregatori come quelle citate, che sono tra le più popolari tra i giovani statunitensi. Mentre queste finiscono nel mirino delle autorità, Amazon tenta di abbassare i costi, aumentare le vendite, ma garantire lo stesso livello della qualità del sito base. E per farlo non propone prodotti che dovrebbero costare centinaia di dollari a prezzi stracciati o addirittura regalati, ma mette in vendita strumenti per la casa, elettronica di base, accessori per l’auto e altri prodotti alla moda che rientrano in un budget di 5, 15, massimo 20 dollari.

Il tutto lo fa garantendo che i prodotti siano sicuri, autentici e corrispondenti alla descrizione, oltre che conformi agli standard. Si tratta della “garanzia A-to-Z”, ed è un meccanismo di garanzia che si applica a tutti i prodotti commercializzati. In questi termini, per chi nutre dei dubbi o ha avuto esperienze negative con Shein e Temu, Amazon Haul ha tutte le caratteristiche in regola per essere un’alternativa valida e che, forte della sua posizione per il sito base, potrebbe facilmente superare servizi simili.

Al momento Amazon Haul non è utilizzabile da tutti, se si prova ad accedere tramite sito web si viene rimandati a un QR code per raggiungere il nuovo shop attraverso l’applicazione. Alcuni utenti riescono a vedere i prezzi o se il prodotto è spedito anche in Europa e in Italia, mentre ad altri è inabilitato il tasto di aggiunta al carrello. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane il numero degli utenti sarà allargato e tutti avranno l’opportunità di provare se Amazon Howl è un degno sfidante di Temu e Shein e se sarà in grado di convincere e vincere la guerra del rivenditore di prodotti a basso costo.