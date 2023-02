Perdite e infiltrazioni d’acqua: come individuarle e risparmiare

Tutti sappiamo quanto sia importante la cura di ogni componente della casa per prevenire la comparsa di inconvenienti inaspettati quali rotture e guasti. In particolare, l’incubo di molti proprietari è quello dell’allagamento della propria abitazione, uno scenario che rischia di concretizzarsi qualora non fosse effettuata una corretta manutenzione dell’impianto dell’acqua, sia a livello della singola unità immobiliare che nell’intero condominio. Il controllo delle tubature risulta dunque quanto mai necessario per scongiurare il verificarsi di scenari davvero poco piacevoli.

Il primo segnale di eventuali problematiche alle condutture è la comparsa di perdite e infiltrazioni. Purtroppo capita spesso che non vengano percepite nell’immediato da parte dei proprietari, che si accorgono del problema solo in un secondo momento, quando la fuoriuscita di acqua arriva a creare delle vere e proprie sacche di umidità nelle insenature e nei pertugi, con la conseguente comparsa di aloni e macchie sulle pareti di casa.

Perdite e infiltrazioni d’acqua tra le mura di casa: la soluzione migliore per individuarle e intervenire

Per evitare di incorrere in questi disguidi, la maggior parte dei cittadini decide di richiedere l’assistenza di aziende e professionisti qualificati nell’individuazione di possibili criticità. A fronte di una spesa tutt’altro che scontata per il proprietario, quasi sempre i tecnici addetti ai lavori propongono un calendario annuo di interventi da realizzare per verificare le condizioni delle tubature.

Il risultato (rassicurante o meno che sia) è quello di una conoscenza approfondita sullo stato di deterioramento di tubi e centraline: affidandosi ad una ditta esperta, si può avere la ragionevole certezza di non incorrere in allagamenti o invasioni d’acqua all’interno dell’appartamento, ma è necessario sborsare somme di denaro anche molto elevate e assistere a lavori parecchio invasivi tra le mura di casa.

E così sono sempre più numerose le famiglie che scelgono di effettuare una ricognizione un po’ meno precisa ma sicuramente più rapida e meno impegnativa, dotandosi degli strumenti necessari per verificare in autonomia la presenza di perdite e infiltrazioni. Un’opzione che non elimina ogni possibile dubbio, ma che può comunque rappresentate una soluzione all’altezza per chi non può permettersi un esborso economico di una certa portata.

Tutti gli strumenti necessari per individuare perdite e infiltrazioni all’impianto dell’acqua

Gli attrezzi che occorre acquistare per un monitoraggio efficace dell’impianto dell’acqua sono tutti disponibili presso i classici negozi di idraulica presenti su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono 3 gli strumenti indispensabili per una verifica attendibile:

il geofono , che permette l’individuazione dell’eventuale punto di perdita grazie all’attività acustica che provoca l’acqua nel momento in cui fuoriesce dalle tubature;

, che permette l’individuazione dell’eventuale grazie all’attività acustica che provoca l’acqua nel momento in cui fuoriesce dalle tubature; l’igrometro , che consente di calcolare il quantitativo di umidità contenuto dei muri portanti e nelle pareti di casa;

, che consente di calcolare il contenuto dei muri portanti e nelle pareti di casa; la termocamera ad infrarossi, utilizzata per leggere l’attività termica che si sviluppa (sia attivamente che passivamente) a causa o per effetto di un gocciolamento o di un’infiltrazione.

Tutti questi strumenti sono facilmente acquistabili anche su Amazon, che propone ai suoi clienti i modelli più all’avanguardia ad un prezzo scontato, con la comodità della consegna direttamente presso la propria residenza.

Partendo dal più oneroso, ossia il geofono, il più acquistato è quello dotato di telecamera endoscopica impermeabile che permette l’ispezione dei tubi e la visione di eventuali perdite su uno schermo a colori (prezzo complessivo compreso tra i 500 e i 600 euro):

Molto più limitata la spesa per un igrometro digitale tramite cui misurare l’umidità delle pareti:

Infine, moltissimi utenti stanno usufruendo dell’ultima offerta per l’acquisto di una termocamera ad infrarossi ad un prezzo davvero ribassato:

