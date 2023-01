Case, boom di monolocali; come arredarli e risparmiare

A distanza di quasi tre anni dallo scoppio dell’emergenza pandemica che ha modificato (forse per sempre) le normali abitudini di vita di miliardi di cittadini in tutto il mondo, a cambiare è stata anche la concezione che abbiamo delle abitazioni in cui viviamo. L’esigenza di lavorare da casa, di mantenere gli ambienti sempre ben arieggiati e di ottimizzare ogni spazio in maniera organica e precisa hanno indotto milioni di famiglie a scegliere case e alloggi sempre più funzionali alle proprie richieste.

D’altro canto, la difficile situazione economica che il nostro Paese (come molti altri in ogni continente) sta attraversando dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha costretto lavoratori e imprese a fare i conti con spese giornaliere sempre più alte. Dalle bollette per la luce e il gas alle materie prime per i cantieri, passando per il carburante e addirittura i prodotti alimentari di prima necessità : ormai tutti i possibili acquisti a nostra disposizione hanno subìto un rincaro del prezzo per effetto dell’inflazione galoppante che non accenna a placarsi.

Casa piccola, come ottimizzare gli spazi e creare nuove stanze

Il combinato congiunto di questi elementi ha portato ad un boom di richieste in tutta Italia per l’acquisto di case e appartamenti di piccole dimensioni. Nonostante anche il canone degli affitti abbia segnato un innalzamento del proprio valore medio ( soprattutto nelle grandi città ), rimane il fatto che le residenze dalla metratura limitata garantiscono un risparmio della spesa mensile rispetto ai bilocali o ai trilocali che vanno per la maggiore in tutti i complessi immobiliari dei nostri centri urbani.

Proprio sulla strada del razionamento spaziale che il coronavirus ci ha lasciato in eredità dopo questi anni di continue aperture e chiusure alternate, occorre fare attenzione nel momento in cui si decide di comperare un alloggio di piccole dimensioni. È indispensabile suddividere nel modo giusto il poco spazio a disposizione, prediligendo quelle soluzioni che permettono un’organizzazione degli ambienti pratica e razionale.

Come arredare un monolocale risparmiando: un paio di consigli utili

Un trucco molto gettonato per guadagnare ampiezza nell’appartamento consiste nell’installare una parete mobile e creare un soppalco. In questo modo si riesce a realizzare una vera e propria stanza a sé stante, sopraelevata rispetto al resto della casa, non andando così ad intaccare la disponibilità spaziale del piano principale. Raggiungibile tramite una scala removibile, è l’ideale per accogliere la camera di un figlio o un ripostiglio dove infilare attrezzi e accessori che non richiedono un utilizzo quotidiano.

Un’altra soluzione molto in voga è quella del paraschizzi, acquistabile sia per essere inserito in bagno che per la cucina. Questo pratico pannello mobile permette non solo di separare questi ambienti dal soggiorno e dalle altre stanze, ma anche di risparmiare sui lavori di montaggio di altre pareti che altrimenti andrebbero installate per creare la giusta intimità in queste particolari stanze.

