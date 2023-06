Rivoluzione Rai, ecco la “tv di Meloni”: chi entra e chi esce

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Sono poche le conferme in Rai, almeno per quanto riguarda i “grandi nomi”, ovvero i volti che il pubblico era ormai da tempo abituato a porre in connessione con la rete nazionale. L’arrivo del governo Meloni ha comportato numerosi cambiamenti, più di quanto non sia avvenuto nel recente passato.

Di seguito proviamo quindi a delineare la nuova configurazione della Rai: ecco come sarà a partire dai prossimi mesi, tra certezze e ipotesi avvalorate.

Nuova Rai: come cambiano Rai 2 e Rai 3

Non soltanto addii in casa Rai ma anche svariati spostamenti. C’è chi passa da un programma all’altro e chi ha già preparato le valigie per il trasloco. Si è già parlato tanto del vuoto lasciato da Lucia Annunziata, che sarà con ogni probabilità sostituita da Monica Maggioni.

Fino al termine di giugno vedremo Agorà condotto dalla giornalista Monica Giandotti. Una scelta interna che durerà fino al nuovo annuncio, che potrebbe essere Roberto Inciocchi di Sky. Dirottata invece Serena Bortone, che lascia Oggi è un altro giorno e potrebbe indirizzarsi verso Parole, in onda la domenica, al posto di Massimo Gramellini.

Il suo posto verrà invece preso da Caterina Balivo, vecchia conoscenza del pomeriggio Rai. La questione più calda resta però indubbiamente quella di Che tempo che fa. Il trasferimento di Fabio Fazio lascia di fatto una voragine, che potrebbe tentare di colmare Sigfrido Ranucci con Report. Sul fronte Rai 2, invece, pare confermato Pierluigi Diaco al pomeriggio, mentre Salvo Sottile dovrebbe passare a Rai 3, cedendo il posto a Tiberio Timperi, che ha già annunciato il nuovo ruolo a I fatti vostri. Dopo aver trascorso ben 26 anni a Uno Mattina, dovrà vedere Beppe Convertini indossare le sue scarpe.

Il Tg1 Mattina del governo Meloni

A partire da lunedì 19 giugno è partita la nuova mattina di Rai 1, con le principali notizie del giorno nella fascia tra le 7.30 e le 8. Per attrarre nuovo pubblico, inoltre, spazio al vignettista Osho.

Dalle 8.30 invece interviste a personaggi dello spettacolo, dello sport e, in generale, della cultura. In quest’elenco rientra anche un faccia a faccia con Elon Musk, ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Non solo cambio d’organizzazione per il neodirettore Gain Marco Chiocci ma anche un volto nuovo alla conduzione, quello di Giorgia Cardinaletti.

Il futuro di Fiorello

Dire che Viva Rai 2! di Fiorello sia stato un enorme successo sarebbe riduttivo. È riuscito a far dimenticare a tutta Italia l’orario della messa in onda, dando vita a una festa di cui, di volta in volta, si è parlato per l’intera giornata.

Interviste, musica, tanta improvvisazione e risate di gusto. Un percorso chiuso con un record di ascolti: 1.1 milioni e il 23% di share. Per tutte queste ragioni si auspica un passaggio del celebre mattatore su Rai 1, al fine di portare una ventata d’aria fresca e ascolti convincenti.

Che lo stop del suo show, per disturbo della quiete, possa trasformarsi quindi in una ghiotta opportunità per rete e conduttore. Resta da capire, però, in che modo si possa ricucire lo strappo causato dalla lettera dei giornalisti di Rai 1.