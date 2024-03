C'è ancora tempo per prenotare una settimana bianca, in coincidenza con l'arrivo del ciclone della Settimana Santa che porterà la neve anche a bassa quota

In un cambio di scenario degno di nota, la fine di marzo si prepara a sorprendere gli appassionati di sport invernali e non solo: la neve sta per fare un inatteso ritorno, disegnando paesaggi imbiancati proprio all’inizio della primavera. Il week-end di sabato 23 e domenica 24 marzo, in un periodo tradizionalmente caratterizzato da clima mite e prime fioriture, si troverà invece ad accogliere fiocchi di neve, persino a quote insolitamente basse per il periodo.

Neve in primavera: torna anche a bassa quota

Un primo segnale di questo cambiamento si manifesterà con l’arrivo di un fronte freddo che porterà con sé rovesci temporaleschi, soprattutto al Nord, e nevicate a partire dai 1.500 metri sull’arco alpino. Ma è durante la Settimana Santa che ci attende l’arrivo del freddo, portato da un ciclone proveniente dal Mediterraneo che attirerà correnti gelide dal Nord Europa.

Provocherà un sensibile calo delle temperature, specialmente al Centro e al Nord. La soglia delle nevicate scenderà ulteriormente, raggiungendo i 900 metri in aree come il Piemonte e la Valle d’Aosta, e interessando poi anche i rilievi di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, seppur a quote leggermente superiori.

Si tratta di un evento meteo di rilievo, che contrassegna una significativa deviazione dal clima tipicamente più mite di questo periodo dell’anno, dopo un inverno che, a eccezione delle ultime battute, è stato caratterizzato da una scarsità di precipitazioni nevose. La primavera in anticipo, insomma, a distanza di soli pochi giorni di bel tempo, sembra ormai un ricordo lontano.

La settimana in arrivo potrebbe essere l’ultima occasione per sciare e praticare sport invernali, tenendo presente che comunque le temperature torneranno ad alzarsi. Meglio stare attenti in montagna per evitare di esporsi al rischio valanghe e prima di prenotare una vacanza bianca è bene ricordare che molte piste potrebbero essere chiuse anche nei comprensori che sono ancora aperti in questa ultima parte della stagione. Vediamo gli impianti sciistici aperti secondo il bollettino della neve di NeveItalia.

Impianti sciistici aperti in Alto Adige

Su 38 impianti nella provincia autonoma di Bolzano, 32 sono aperti e 6 chiusi. Quelli aperti sono:

Alpe di Siusi

Badia

Belpiano Schoeneben

Bressanone

Campo Tures

Carezza al lago

Colfosco

Corno del Renon

Corvara in Badia

Dobbiaco

Ghiacciaio Val Senales

Klausberg

La Villa

Maranza

Merano 2000

Molveno

Obereggen

Passo di Resia

Passo Oclini

Pedraces

Plan de Corones

Plose

Racines Giovo

Rasun Anterselva

San Candido

San Valentino alla Muta

San Vigilio di Marebbe

Selva di Val Gardena

Solda

Ultimo

Valle Aurina

Vipiteno

Gli impianti chiusi invece sono:

Ladurns

Malles Venosta

Monte San Vigilio

Passo Gardena

Sarentino

Watles

Impianti sciistici aperti in Friuli Venezia Giulia

Su 9 impianti in Friuli Venezia Giulia, 5 sono aperti e 4 chiusi. Quelli aperti sono:

Forni di sopra

Piancavallo

Sappada

Sella Nevea

Tarvisio

Sono invece chiusi:

Passo Pramollo

Piani di Luzza

Ravascletto

Sauris

Impianti sciistici aperti in Lombardia

Su 39 impianti in Lombardia, 30 sono aperti e 9 chiusi. Quelli aperti sono:

Aprica

Bormio

Borno

Chiesa in valmalenco

Colere

Foppolo

Gerola alta

Ghiacciaio Presena

Gromo

Livigno

Lizzola

Madesimo

Monte Maniva

Monte Pora Base

Monte Pora Cima

Passo del Maniva

Passo del Tonale

Pescegallo

Pian delle Betulle

Piani di Artavaggio

Piani di Bobbio

Piazzatorre

Ponte di legno

San Bernardino

San Colombano Valdidentro

Santa Caterina Valfurva

Spiazzi

Teglio

Val Palot

Valtorta

Gli impianti chiusi sono:

Carona

Lanzada

Montecampione

Passo della Presolana

Passo dello Stelvio

Recoaro Mille

San Primo

San Simone

Schilpario

Impianti sciistici aperti in Piemonte

Su 34 impianti in Friuli Venezia Giulia, 28 sono aperti e 6 chiusi. Quelli aperti sono:

Alagna Valsesia

Alpe Devero

Alpe di Mera

Artesina

Bardonecchia

Bielmonte

Claviere

Crissolo Pian della Regina

Entracque

Frabosa soprana

Garessio 2000

Limone Piemonte

Lusentino

Macugnaga

Monte Pigna

Mottarone

Pian Mune’

Pontechianale

Pragelato

Prali

Prato Nevoso

Rucas

Saint Gree

Sampeyre

San Giacomo di Roburent

Sauze d’Oulx

Sestriere

Usseglio

Impianti chiusi sono:

Argentera

Caldirola

Formazza

Oropa

Pian del Frais

San Domenico di Varzo

Impianti sciistici aperti nella provincia in Trentino

Su 27 impianti nella provincia autonoma di Trento, 26 sono aperti e 1 chiuso. Quelli aperti sono:

Alpe Cermis

Alpe Lusia

Campitello di Fassa

Campo Carlo Magno

Canazei

Ciampac Alba

Fai della paganella

Folgaria

Folgarida

Madonna di Campiglio

Moena

Monte Bondone

Paganella

Panarotta

Passo del Brocon

Passo Rolle

Pejo

Pejo 3000

Pinzolo

Polsa San Valentino

Pozza di fassa

Predazzo

San Martino di Castrozza

Tesero

Vermiglio

Vigo di Fassa

Quello chiuso è:

Lavarone

Impianti sciistici aperti in Valle d’Aosta

Su 25 impianti in Valle d’Aosta, 24 sono aperti e 1 chiuso. Quelli aperti sono:

Antagnod

Ayas

Breuil-Cervinia

Brusson 2000 Estoul

Ceresole reale

Chamois

Chamole’

Champoluc

Champorcher

Cogne

Col de Joux

Courmayeur

Crevacol

Gressoney la trinitè

Gressoney saint jean

La Thuile

Pila Aosta

Punta Helbronner

Rhemes Notre Dame

Saint Barthelemy

Saint Rhemy en Bosses

Torgnon

Valgrisenche

Valtournenche

Quello chiuso è:

Valsavarenche

Impianti sciistici aperti in Veneto

Su 21 impianti in Veneto, 17 sono aperti e 4 chiusi. Quelli aperti sono:

Alleghe

Altopiano dei Fiorentini

Arabba

Asiago

Auronzo di Cadore

Cima Portavescovo

Comelico superiore

Cortina d’Ampezzo

Marmolada

Monte Baldo

Padola

Palafavera

Passo Costalunga

Passo San Pellegrino

Porta Vescovo

Selva di Cadore

Zoldo alto

Di seguito gli impianti chiusi:

Alpe Nevegal

Monte Avena

Monte Grappa

Passo Fedaia

Impianti sciistici aperti nell’Appennino Centrale

Su 24 impianti dell’Appennino Centrale, 1 è aperto e 23 chiusi. Quello aperto è:

Campo imperatore

Gli impianti chiusi:

Campitello matese

Campo di Giove

Campo Felice

Campo Staffi

Campocatino

Cappadocia

Capracotta

Frontignano

Frontone-Monte Catria

Majelletta WE

Monte Livata

Monte Pratello

Ovindoli

Passo Lanciano

Pescasseroli

Pescocostanzo

Prati di Tivo

Rivisondoli

Roccaraso

Sassotetto

Scanno

Terminillo

Ussita

Impianti sciistici aperti nell’Appennino Meridionale

Su 9 impianti dell’Appennino Centrale, 1 è aperto e 8 chiusi. Quello aperto è:

Piano Provenzana

Gli impianti chiusi sono:

Camigliatello silano

Gambarie

Laceno

Lorica

Nicolosi

Piano Battaglia

Rifugio Sapienza

Sellata Arioso