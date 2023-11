Durissime critiche per la nuova Miss Italia 2023. I tempi dei festeggiamenti sono durati davvero poco, considerando chi sia suo padre

Si è subito scatenata la polemica intorno alla nuova Miss Italia 2023, Francesca Bergesio. Ha 19 anni e sta vivendo il momento più bello della sua vita, eppure qualche nuvola si è di colpo addensata su di lei. Il motivo è presto detto: suo padre è un noto esponente della Lega e il fatto che Vittorio Sgarbi fosse in giuria non rende più leggeri i commenti.

Miss Italia 2023: subito polemica

Sono bastati pochi minuti per far partire la discussione, accesissima, sui social. Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, ha meritato il titolo ottenuto o è stata favorita? Ecco quanto si chiedono gli utenti, con tono spesso particolarmente acceso e accusatorio.

Suo padre è un importante senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, il che è bastato per tirare le somme, per alcuni. Non ha di certo aiutato il fatto che il presidente di giuria fosse il sottosegretario Vittorio Sgarbi.

C’è però anche una semplice ragazza, Francesca Bergesio, la quinta Miss Italia per il Piemonte, che si è lasciata andare a pure emozioni dopo il trionfo: “Dedico la vittoria alla mia mamma, che mi è sempre stata vicina, anche nei momenti difficili, e alla mia terra, il Piemonte. Spero di poter rappresentare degnamente tutt’Italia”.

Sul podio anche Veronica Lasagna, 20 anni e mantovana, e Siria Pozzi, 23enne sarda. Francesca Bergesio, occhi marroni, capelli castani e 1,80 d’altezza, non intende porre da parte gli studi, anzi. Diplomata al Liceo Classico, si è poi iscritta alla facoltà di Medicina a Roma. Sogna di diventare un medico e specializzarsi in cardiochirurgia: “Vorrei però affiancare al mio lavoro anche il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”.

Suo padre è rapidamente intervenuto in sua difesa sulle pagine del Corriere della Sera, sottolineando come questa polemica sia sterile: “Francesca ha vinto perché se lo è meritato e si è impegnata. Ha scommesso solo su se stessa e queste illazioni sono fuori luogo. I figli non devono pagare le colpe dei padri, ammesso che essere un senatore della Lega sia una colpa”.

Cosa vince Miss Italia?

Visibilità, contatti e inserimento nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema. Ecco gli elementi cardine della vittoria di Miss Italia. Ciò che più conta, alla fine della manifestazione, è l’insieme di opportunità ricevuto.

A ciò però si aggiungono anche dei veri e propri premi. Sono in palio contratti di collaborazione con differenti sponsor del concorso storico. I vari brand che supportano la manifestazione, inoltre, offrono alla Miss vincitrice e alle altre in gara numerosi regali.

Non a caso Francesca Bergesio ha parlato di un sogno cinematografico, dal momento che viene garantita una parte in un film di prossima produzione. A ciò si aggiunge, infine, una borsa di studio dal valore di 10mila euro, messa a disposizione da uno dei principali main sponsor di Miss Italia. Ciò per contribuire al percorso professionale della vincitrice, in un settore di suo interesse.