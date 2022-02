Quanto vince Miss Italia? Chi è la nuova reginetta e il caos delle buste

Alla vigilia di San Valentino, è stata eletta al Casinò di Venezia, in diretta sulla piattaforma OTT Helbiz Live, Miss Italia 2021. Non 2022, perché causa Covid il concorso è slittato e quindi solo oggi si è disputata la finalissima dello scorso anno. Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Italia 2021 è stata Zeudi Di Palma. Alta 1,72 capelli e occhi castani, 20 anni di Scampia, è arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli. Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia all’Università.

Le Regioni che hanno vinto di più Miss Italia

Con Zeudi Di Palma, la Campania conquista il titolo per la quarta volta nella storia del concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un’altra campana, Daniela Ferolla, conquistò la fascia di Miss Italia 15 anni dopo nel 2001 ma, pur essendo di origini salernitane, arrivò in finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria, conquistata a Tropea durante le vacanze estive.

Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli in assoluto sono la Sicilia, La Lombardia e il Lazio con ben 11 Miss Italia. Seguono il Veneto con 6, il Friuli e la Calabria con 5, il Piemonte, la Toscana, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna e l’Umbria con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

L’errore delle buste

Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati, come spiegato in diretta dall’avvocato Enzo La Rocca, legale del Concorso, Zeudi Di Palma è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish. Nessun errore invece da parte della presentatrice, Elettra Lamborghini: non c’è stata alcuna confusione per la busta della terza classificata, spiegano gli organizzatori di Miss Italia, in replica ad alcune notizie circolate sul web.

Come spiegato dalla commissione di garanzia del Concorso, è avvenuto un errore tecnico durante il primo inserimento dei dati che ha conseguentemente portato la scrittura del nominativo di Zeudi Di Palma nella busta della terza classificata consegnata alla Lamborghini, che lei stessa ha letto in diretta. La commissione si è subito accorta dell’errore e ha rivisto immediatamente il conteggio.

Cosa vince Miss Italia?

Ma quanto vale Miss Italia e quanto vince? Trattandosi del concorso di bellezza più grande e famoso in Italia, il business con relative ricadute è di diversi milioni di euro. I soldi arrivano chiaramente dagli sponsor.

Ancora non si sa ufficialmente cosa vince Miss Italia 2021, ma sappiamo che spetta come sempre una vincita cospicua: si parla di più di 100mila euro in contratti vari, anche di più.

Normalmente, Miss Italia vince:

una borsa di studio del valore di 10mila euro, messa a disposizione da uno dei main sponsor per contribuire a costruire il percorso professionale della vincitrice, nel settore di specifico interesse

contratti di collaborazione con i vari sponsor del concorso

regali/oggetti dei brand sponsor

una parte in un film di prossima produzione.

Anche le altre Miss vincono contratti di collaborazione e di prestazione pubblicitaria con gli sponsor di riferimento.