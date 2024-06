Fonte: ANSA Elezioni Comunali 2024, quando inizia lo spoglio e cosa sappiamo finora

Non solo Europee, ma questa tornata elettorale è stata caratterizzata anche da quelle amministrative: i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e 50 consiglieri regionali, oltre alle votazioni in 3.698 Comuni italiani.

Per quanto riguarda le regionali, secondo i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Alberto Cirio (centrodestra) ha ottenuto tra il 50% e il 54% dei voti, mentre Gianna Pentenero (centrosinistra) ha raccolto tra il 34% e il 38%. I seggi sono rimasti aperti fino alle 23 di domenica 9 giugno, con lo spoglio che inizierà alle 14 di lunedì.

I candidati alla presidenza in Piemonte

Contestualmente alle elezioni europee, con i risultati che stanno uscendo in queste ore e con i nomi dei primi eletti all’Europarlamento, ieri si è votato anche per regionali e comunali.

Sabato, quando si è votato dalle 15 alle 23, l’affluenza era del 17,54%. Domenica, alle 12, l’affluenza era salita al 29,24% e alle 19, con i dati di tutte le 4.795 sezioni, era al 47,55%. L’affluenza finale si è attestata al 55,3%, in netto calo rispetto alle precedenti elezioni del 2019, quando aveva votato il 63,34%, registrando un calo di 8 punti percentuali.

I candidati alla carica di governatore in Piemonte sono cinque. Alberto Cirio, esponente di Forza Italia, è sostenuto dall’intero centrodestra unito, che comprende anche Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Una sua rielezione rappresenterebbe la prima riconferma del centrodestra in Piemonte in 25 anni.

Il quadro a sinistra è più frammentato. Il Partito Democratico ha scelto Gianna Pentenero, ex assessora comunale a Torino, supportata anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dagli Stati Uniti d’Europa. I Cinque Stelle hanno deciso di correre da soli, presentando come candidata Sarah Disabato, attuale capogruppo in Regione. Nei giorni scorsi un candidato dei Cinque Stelle, Marco Allegretti, aveva ritirato la sua candidatura come consigliere regionale in Piemonte, dopo essere risultato indagato per sottrazione fraudolenta delle imposte.

Tra gli altri candidati ci sono l’avvocato Alberto Costanzo, sostenuto dalla lista Libertà di Cateno De Luca, che nel 2019, quando si candidò a sindaco di Casale Monferrato, era appoggiato da CasaPound, e Francesca Frediani, ex esponente dei Cinque Stelle e attivista del movimento No Tav, che si è candidata con la lista Piemonte Popolare.

Le nuove regole in Piemonte

Questa tornata di elezioni in Italia è stata la prima con le nuove regole, in vigore dalla scorsa estate. Il candidato presidente viene eletto direttamente, senza la possibilità di un eventuale ballottaggio. I premi di maggioranza per i consiglieri delle liste che sostengono il presidente eletto variano in base ai voti ottenuti. Se il presidente eletto ottiene meno del 45% dei voti, i seggi saranno 28. Se ottiene tra il 45% e il 60%, i seggi saranno 30. Se supera il 60%, la maggioranza ottiene 32 seggi. Le opposizioni avranno comunque garantiti almeno 18 seggi in Consiglio regionale.

Cambia anche il sistema elettorale: 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale tramite liste circoscrizionali concorrenti, mentre 10 seggi sono assegnati con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato presidente.

Ecco la ripartizione dei seggi:

Alessandria: 4

Asti: 2

Biella: 2

Cuneo: 5

Novara: 3

Torino: 21

Verbano-Cusio-Ossola: 1

Vercelli: 2

Quando inizierà lo spoglio dei voti

Se per le elezioni europee il conteggio dei voti è iniziato già alle 23 di ieri sera, lo scrutinio delle regionali in Piemonte e dei Comuni al voto avrà inizio solo nella giornata di lunedì pomeriggio, a partire dalle 14. Già un’ora dopo l’inizio dello scrutinio saranno disponibili le prime proiezioni di voto, che, seppur indicative, offriranno un’anticipazione dell’andamento dello spoglio e del possibile risultato finale.

I risultati definitivi sono attesi per la prima serata di oggi, lunedì 10 giugno 2024

I risultati delle comunali: Pd avanti a Bergamo e Perugia, probabile ballottaggio a Firenze

A Cagliari e a Bergamo, il centrosinistra sembra avviarsi verso una vittoria al primo turno. Nel capoluogo sardo, Massimo Zedda (centrosinistra) è stimato tra il 59% e il 63%, mentre Alessandra Zedda (centrodestra) si attesta tra il 31% e il 35%. A Bergamo, Elena Carnevali, candidata del centrosinistra, è tra il 53% e il 57%, contro il 39% e il 43% del candidato del centrodestra, Andrea Pezzotta. A Perugia, la sfida è tra due candidate: Vittoria Ferdinandi del centrosinistra è stimata tra il 49% e il 53%, mentre Margherita Scoccia del centrodestra è tra il 44% e il 48%.

Il centrodestra sembra andare invece verso la vittoria a Campobasso con Aldo De Benedettis, stimato tra il 49% e il 53%, seguito dalla candidata del centrosinistra, Marialuisa Forte, con il 31%-35%.

In Basilicata e Abruzzo, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono in vantaggio. A Potenza, Francesco Fanelli (centrodestra) è stimato tra il 47,5% e il 51,5%, mentre Vincenzo Telesca (PD) è tra il 21% e il 25%. A Pescara, il sindaco uscente Carlo Masci (centrodestra) è stimato tra il 47,5% e il 51,5%, mentre il candidato del centrosinistra, Carlo Costantini, è tra il 34% e il 38%.

Sfida che sembra rinviata ai ballottaggi invece per Firenze, Bari e Caltanisetta. In particolare, nel capoluogo toscano la candidata del Pd, Sara Funaro è prima con una forchetta tra il 40.5 ed il 44.5%, poi a seguire c’è il candidato del centrodestra Eike Schmidt con una forchetta tra il 32.5 ed il 36.5%. Si tornerà alle urne anche nel capoluogo pugliese dove il candidato del Pd Vito Leccese è dato tra il 42 ed il 46% e sfiderà il leghista Fabio Romito tra il 32 ed il 35%. Nella città siciliana torneranno a sfidarsi Walter Tesauro del centrodestra con una forchetta tra il 37 ed il 41% ed Annalisa Petitto tra il 30 ed il 34%.

E intanto c’è già un sindaco eletto in questa tornata di amministrative. Accade a Ottati, un piccolo comune del Salernitano, dove l’affluenza alle urne, alle 23 di ieri, si è attestata al 41,55%. L’unico candidato sindaco e primo cittadino uscente, Elio Guadagno, è quindi pronto a indossare di nuovo la fascia tricolore. Ora, per l’ufficialità dell’elezione, bisognerà attendere il termine dello spoglio, poiché la conferma arriverà solo se il numero di voti validi supererà il 50%.