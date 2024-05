La seconda domenica di maggio, il 12 maggio, coincide con la Festa della Mamma. Il tempo promette di essere un alleato prezioso per quei pochi italiani che decideranno di fare una gita fuori porta. Dopo il lungo ponte del 25 aprile e del 1° maggio, infatti, saranno in tanti a scegliere di celebrare le donne più importanti delle loro vite rimanendo in città.

Nonostante il tempo favorevole, però, nelle maggiori città ci saranno disagi per la mobilità e ristoratori ed esercenti sono già sul piede di guerra. Vediamo cosa succede in questo week-end di traffico limitato e cosa dicono le previsioni meteo.

I blocchi del traffico per la Festa della Mamma

Sarà una domenica sportiva per le principali città italiane, che si preparano ad accogliere eventi locali e internazionali, principalmente sulle due ruote: la bici sarà la protagonista assoluta della Festa della Mamma, con buona pace delle attività che contavano su questa celebrazione per pranzi in famiglia e regali come fiori, profumi e vassoi di dolci.

A Roma la serie di eventi Race for the Cure chiuderà il traffico in centro per entrambi i giorni. A Napoli sarà invece il Giro d’Italia a bloccare le auto per 24 ore, dalle 18 di sabato fino alle 18 di domenica. Milano sarà interessata da eventi di quartiere nelle zone residenziali l’11 maggio, mentre saltano i divieti per la circolazione di domenica.

Proprio nel capoluogo lombardo si erano sollevate le proteste dei commercianti alcuni anni fa per la decisione della giunta di far coincidere la Domenica A Spasso con la Festa della Mamma, con gli esercenti che lamentavano perdite fino al 50% proprio a causa delle limitazioni della circolazione che impedivano ai clienti di recarsi presso i loro punti vendita.

Se prevedete di stare in città, come la maggior parte degli italiani che rinuncerà a un secondo week-end fuori porta dopo la mini vacanza del ponte del Primo Maggio, ricordatevi di controllare gli eventi della vostra città per evitare spiacevoli sorprese – o magari passare una giornata diversa dal solito, all’insegna delle passeggiate e dello sport.

Meteo del week-end della Festa della Mamma

Il ciclone normanno, chiamato così perché proveniente dal Nord, ha influenzato il meteo italiano fino a venerdì 10 maggio, specialmente al Sud, con una decisa flessione delle temperature. Si è diretto verso il Mar Egeo, con un ultimo colpo di coda con piogge diffuse in Calabria e precipitazioni sparse sul basso Tirreno.

Il week-end vedrà una netta svolta. Da sabato 11 maggio è previsto un tempo prevalentemente soleggiato in tutta Italia. Le temperature saranno particolarmente elevate, raggiungendo i 30 °C in Sardegna e nelle regioni centrali e oltre il 25 °C al Sud e nella Pianura Padana. Torneranno dunque temperature primaverili e in alcuni casi addirittura estive.

Domenica 12 maggio l’alta pressione dominerà il panorama meteorologico italiano, con un netto miglioramento anche nelle regioni del Sud, dove le instabilità dei giorni precedenti si esauriranno completamente. Le temperature per la Festa della Mamma continueranno a essere piacevoli e in molte aree particolarmente elevate, specialmente al Sud e sulle Isole Maggiori.

Nonostante il dominio dell’alta pressione, si prevedono temporali sparsi sulle Alpi, specialmente tra il tardo pomeriggio e la serata. Questi potrebbero estendersi localmente fino alle alte pianure, quindi chi si trova in queste aree dovrebbe rimanere vigile e preparato a possibili cambiamenti rapidi del tempo. La prossima settimana dovrebbe aprirsi con un nuovo peggioramento del tempo, soprattutto al Nord Italia.