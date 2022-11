Maltempo, allerta arancione in quattro Regioni: rischio frane e alluvioni

Già dalla serata del 25 novembre un’area di bassa pressione che sta insistendo sul Mar Tirreno ha iniziato a portare il maltempo su gran parte della penisola, interessando in particolare le regioni centro-meridionali, favorendo anche l’intensificazione dei venti dai quadranti orientali verso la Penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte che stanno attivando i sistemi di allerta e messa in sicurezza delle aree interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Nel week-end e nei prossimi 10 giorni sono attesi diversi cicloni. In particolare nella giornata di martedì e alla fine della prossima settimana dovrebbero portare ancora maltempo in Italia. Nei primi giorni di dicembre dovrebbe arrivare anche la neve a bassa quota e in pianura.

Maltempo in gran parte dell’Italia, colpite principalmente le regioni del Sud

I fenomeni meteo che interesseranno nella giornata odierna diverse province, potrebbero determinare delle criticità di tipo idrogeologico e idraulico, che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta. In particolare sono previste precipitazioni da sparse a diffusa, anche a carattere di rovescio o temporale, nei seguenti settori.

Abruzzo.

Basilicata.

Calabria.

Campania.

Emilia Romagna, sulle zone dell’Appennino.

Lazio, nell’area centromeridionale.

Molise.

Puglia.

Sicilia.

Toscana, sulle aree costiere.

I fenomeni saranno accompagnati da forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani sono attesi venti forti e di burrasca, in particolare nelle seguenti regioni, dove si rileveranno anche mareggiate sulle coste esposte a Est.

Basilicata.

Campania.

Emilia Romagna.

Lazio.

Molise.

Puglia.

Sicilia.

Toscana.

Umbria.

In diverse di queste aree sono già stati monitorati fenomeni di maltempo e alluvioni, che stanno creando disagi alla popolazione e danni ad abitazioni ed esercizi commerciali. Sull’isola di Ischia, a Casamicciola, c’è stata una terribile frana che ha provocato diversi morti e dispersi. I Comuni e le autorità locali hanno invitato i cittadini a non uscire di casa a causa delle forti piogge che stanno cadendo su tutto il territorio.

Allerta arancione in quattro regioni e allerta gialla su gran parte dell’Italia

In base al bollettino meteo e ai possibili eventi che si verificheranno in giornata, è stata diramata l’allerta arancione sulle seguenti aree di quattro regioni.

Campania, per la parte costiera settentrionale e alcune zone interne.

Lazio, per la parte costiera meridionale.

Molise, nelle aree interne.

Sicilia, tutti i territori.

È stata invece diramata dalla Protezione Civile l’allerta gialla per le seguenti aree.

Abruzzo, per gran parte della regione.

Basilicata, per tutto il territorio.

Calabria, per tutto il territorio.

Campania, per le aree rimanenti.

Emilia Romagna, per gran parte del territorio.

Lazio, per le aree rimanenti.

Molise, per le aree rimanenti.

Puglia, per tutto il territorio.

Sardegna, per l’area del Nord Ovest.

Toscana, per le aree costiere.

Umbria, per il settore meridionale.

Non è dunque finita la trottola ciclonica di cui vi abbiamo parlato qua. I fenomeni estremi sono sempre più frequenti in Italia a causa del cambiamento climatico che, oltre a fare importanti danni all’economia, elencati qua, ha innescato un processo di tropicalizzazione sulla Penisola. L’arrivo del freddo e del maltempo non deve però trarre in inganno. I ghiacciai si stanno sciogliendo anche in questo momento, come spiegato qua.