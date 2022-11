Maltempo, “trottola ciclonica” in arrivo: nuova allerta in 6 Regioni

Forti temporali con precipitazione anche di grandine si stanno abbattendo in queste ore sull’Italia a causa di quella che è stata battezzata “trottola ciclonica”. Il maltempo è tornato a spazzare via le giornate di sole di questo autunno anomalo, in particolare nel Centro-Sud dove nella giornata di lunedì la Protezione civile ha disposto l’allerta gialla per 6 regioni. Violenti rovesci interesseranno però tutta la Penisola da Sud a Nord nei prossimi giorni.

Maltempo, “trottola ciclonica” in arrivo: l’allerta della Protezione civile

Il bollettino di criticità pubblicato sul sito del dipartimento ha segnalato l’allerta meteo nei settori di settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia.

L’avviso ha interessato la manifestazione di piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania e Sardegna settentrionale, “con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Mentre piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, si sono verificate su Marche, Umbria meridionale, Lazio orientale e meridionale, Puglia settentrionale e meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria meridionale e centro-settentrionale tirrenica e sui settori nord-orientali della Sicilia, “con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Le precipitazioni continueranno a insistere su tutta la Penisola nei prossimi giorni per effetto delle due perturbazioni atlantiche che stanno investendo l’Italia, portate da una vasta depressione denominata di “Islanda”.

Si tratta dell’inizio vero e proprio della stagione autunnale, che provocherà piogge intense prima verso Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, poi anche sul Mediterraneo e quindi anche sul nostro Paese (qui il rapporto sul clima della Cop 27).

Questa fase atmosferica prenderà almeno per sette giorni il posto dell’anticiclone che ha prevalso finora in tutto il mese di ottobre e novembre, e produrrà una catena di fenomeni temporaleschi lungo tutta la settimana, intervallata soltanto dalla giornata di giovedì 17.

Maltempo, “trottola ciclonica” in arrivo: le previsioni

Per la giornata di martedì 15 novembre la Protezione civile non ha disposto nessuna allerta meteo, ma prevede piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna nord-orientale, Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale e centro-meridionale tirrenica, “con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno le restanti zone di Liguria e Toscana, su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna, Marche settentrionali ed occidentali, Umbria, Lazio e settori centro-meridionali della Sardegna occidentale, “con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”, in particolare su Liguria di Ponente, Toscana orientale, Umbria, Lazio settentrionale e Sardegna centrale.

Dalle previsioni del meteo non si esclude a partire dalle regioni del Nord-Ovest l’arrivo di potenti nubifragi già da martedì, provocati dall’energia accumulata nei nostri mari a causa delle temperature ancora elevate, che potrebbe scaricare al suolo violente bombe d’acqua (qui per sapere di più dell’allarme ghiacciai a causa delle temperature bollenti).

Considerato il calo delle temperature causato dalle correnti provenienti dal Nord Europa la neve potrebbe tornare in abbondanza sulle Alpi anche sotto il 1500 metri. Nevicate anche sulla dorsale Appenninica.

Dopo una breve pausa prevista per giovedì, una nuova perturbazione è attesa sempre a cominciare dal Nord-Ovest e sulla Toscana, più debole rispetto alla prima ma comunque in grado di portare piogge e rovesci anche abbondanti, specie al Centro, in particolare nella giornata di venerdì.