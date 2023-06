FIAT non farà più auto grigie: perché questa rivoluzione

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Non esisteranno più FIAT grigie: il motivo della decisione epocale del marchio italiano

Per quanto possa sembrare incredibile e in qualche modo limitante, FIAT ha annunciato al mondo che interromperà la produzione di veicoli di colore grigio. Il colosso automobilistico, tra i simboli più riconoscibili del made in Italy, ha di punto in bianco scelto di cancellare una delle soluzioni cromatiche più apprezzate dai suoi clienti. Di seguito vi spieghiamo il perché, che è sorprendente tanto quanto l’annuncio stesso.

FIAT, addio alle auto grigie

Verrebbe quasi da dire affrettatevi ad acquistare la vostra FIAT grigia preferita, se è questo il colore che avreste scelto, perché nel prossimo futuro saranno introvabili. Non parliamo di modelli che andranno a ruba, tutt’altro. Il colosso automobilistico interromperà la produzione.

Non un dramma, a essere onesti, non parliamo della Ferrari che rinuncia al suo celeberrimo rosso insomma. La notizia ha però comunque sorpreso un po’ tutti sul mercato. La decisione drastica non è revocabile, pare, e le nuove produzioni non offriranno questa soluzione alla clientela.

Il primo passo sarà compiuto con la 600e, nuova auto elettrica che avrà l’onore di testare questa scelta di mercato. Una mossa tutt’altro che scontata e potenzialmente priva di conseguenze. Il grigio è infatti il colore più apprezzato in Europa per quanto riguarda le auto FIAT e non solo. Una scelta verso la quale si indirizzano in tantissimi anche nel resto del mondo. Elegante ma non “rischiosa” quanto il nero fronte sporco e graffi. In grado di farsi notare ma non eccessivamente quanto il bianco o colorazioni più sgargianti come il rosso. Di seguito vi sveliamo il motivo di questa scelta, ed è qualcosa che sta facendo discutere. Detto questo, però, un sorriso lo staranno di certo trattenendo a fatica tutti i carrozzieri d’Italia, pronti con verniciature e “car wrapping”.

Il motivo della decisione

È stato Olivier François, amministratore delegato, a svelare la decisione di FIAT di bandire il colore grigio dalle future produzioni. Ha definito questa scelta impegnativa e dirompente. Il momento della rivelazione è stato il lancio della nuova 600 elettrica, che verrà svelata il 4 luglio.

Nel filmato proposto è possibile vederne un modello proprio di colore grigio, che viene però calato in una vasca ricolma di vernice arancione. Un addio in grande stile, insomma.

“Una decisione che mira a rafforzare la leadership di FIAT come marchio della gioia, dell’ottimismo e dei colori. Ribadiamo alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano del marchio. Vogliamo ispirare a vivere con ottimismo e positività”.

Un progetto che non ha avuto inizio con questa scelta. La connessione tra italianità e colorazioni sgargianti è stata introdotta con i colori Blu Italia, Arancio Sicilia e non solo. Un modo per evocare le bellezze del nostro Paese all’estero.

Chi sa però cosa ne diranno i mercati. Nel 2022 le auto grigie sono state le più acquistate nel mercato europeo. Circa il 27% le ha preferite e parliamo soltanto di veicoli nuovi e non di tutto l’ampio settore dell’usato. Una preferenza confermata anche oltre i confini del vecchio continente. Stando al report Axalta, infatti, il 20% delle auto vendute in Nord America nel 2022 era grigio e lo stesso dicasi per il 19% in America Latina a il 15% in Asia.