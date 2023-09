In arrivo Medicane: forti temporali e grandinate in vista

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

L’Italia è attualmente sotto allerta a causa del Medicane Daniel, un ciclone subtropicale che si sta sviluppando nel Mediterraneo centrale. Questo fenomeno meteo potrebbe portare venti forti, mareggiate e temporali intensi in alcune regioni, come avvenuto con Poppea, in particolare sulla costa orientale della Sicilia.

Medicane Daniel: cos’è e come ci influenzerà

Il termine “Medicane” è una combinazione delle parole “Mediterranean” (Mediterraneo) e “hurricane” (uragano). Si tratta di un tipo di ciclone tropicale che si sviluppa nel Mar Mediterraneo e può assomigliare a un uragano, sebbene su una scala molto più piccola. La formazione di un Medicane è influenzata principalmente dalla temperatura calda delle acque superficiali del Mediterraneo, che fornisce l’energia necessaria per alimentare il ciclone.

Dopo aver vissuto il giorno più caldo della storia, ci troviamo a fare i conti con gli uragani mediterranei. I cicloni subtropicali come il Medicane Daniel possono causare una serie di eventi meteorologici estremi, tra cui venti violenti, mareggiate, temporali intensi e grandinate. La loro piccola dimensione e la loro rapidità di formazione possono rendere difficile la previsione precisa della loro traiettoria e intensità.

I danni del Medicane Daniel in Grecia

Attualmente, il Medicane Daniel sta colpendo il mar Ionio centrale e la Grecia, causando inondazioni e danni significativi. Alcune zone della Grecia hanno registrato piogge torrenziali con più di 500 mm di pioggia in meno di 24 ore. La situazione è critica in diverse città, tra cui Volos e Zagora. Una donna di 87 anni è stata trovata senza vita nella zona di Paltsi, vicino a Volos, dopo essere stata trascinata via da un torrente in piena. Questo è il secondo decesso legato alle intense precipitazioni causate dalla tempesta, dopo che un uomo è stato vittima delle stesse circostanze nei pressi di Volos il giorno precedente.

La situazione è quindi drammatica: nell’unità periferica della Magnesia occidentale sono stati registrati quasi 400 mm di pioggia in sole 30 ore. Il sindaco di Volos, Achilleas Mpeos, ha descritto la situazione come una “guerra”, con la lotta per ripristinare i servizi di elettricità e acqua in corso. L’isola di Sciato, una meta turistica, è stata colpita duramente, costringendo molti viaggiatori a cercare rifugio nell’aeroporto in attesa di un volo per tornare a casa. Anche l’isola di Evia ha subito danni significativi, con allagamenti nelle zone orientali e danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Le autorità greche stanno evacuando alcune aree vicine a Karditsa e alla Ftiotide, mentre la tempesta si sposta verso ovest.

Allerta meteo per l’Italia

Le autorità italiane stanno monitorando attentamente la situazione e hanno emesso avvisi di allerta per la Sicilia orientale, dove si prevede che il Medicane possa raggiungere la costa con venti forti e mareggiate. È importante prestare attenzione alle previsioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Dopo aver raggiunto l’apice del caldo africano, Le previsioni meteo indicano che le coste tra il catanese, il siracusano e il ragusano potrebbero essere le più colpite dal Medicane Daniel. Ci si aspetta una combinazione di forti raffiche di vento, mareggiate e possibili temporali intensi. È fondamentale prepararsi in anticipo, assicurando oggetti volanti o mobili all’esterno e tenendo d’occhio gli aggiornamenti meteo. È dunque essenziale seguire attentamente le previsioni meteo e le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza personale. Il Medicane è un fenomeno meteorologico imprevedibile, quindi è importante rimanere informati e preparati.