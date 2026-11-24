Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Attenzione alla truffa della caldaia contaminata

Con l’arrivo del freddo e l’accensione dei riscaldamenti tornano a colpire le truffe domestiche legate alla manutenzione degli impianti. Tra i raggiri più insidiosi c’è la cosiddetta truffa della caldaia contaminata, un copione che fa leva sul timore di guasti pericolosi o sanzioni amministrative per entrare nelle abitazioni e farsi consegnare oro e contanti.

L’ultimo episodio arriva da Roma, nel quartiere Talenti, dove una donna di 75 anni è stata raggirata da due finti tecnici della caldaia che le hanno sottratto gioielli e orologi per un valore stimato intorno ai 200.000 euro.

Cosa è successo a Roma e come funziona la trappola

Il fatto è avvenuto mercoledì 18 novembre, intorno alle nove. Due uomini in divisa da tecnici si sono presentati alla porta della settantacinquenne sostenendo di dover effettuare una verifica urgente su termosifoni e caldaia. Uno dei due malviventi è entrato nell’appartamento lasciando però la porta d’ingresso socchiusa per consentire l’accesso silenzioso al complice.

Dopo aver finto un’ispezione tra le stanze per accertarsi che la donna fosse sola, il finto addetto ha usato il classico gancio psicologico del “mettere al sicuro i gioielli”: proprio come accade nella variante della caldaia contaminata, l’uomo le ha chiesto di tirare fuori tutti gli oggetti in oro per proteggerli e sottoporli a una presunta operazione di smagnetizzazione.

È un espediente studiato appositamente per spingere la vittima a radunare tutti i valori in un unico punto, risparmiando ai ladri il tempo di cercarli in casa. Mentre l’anziana veniva trattenuta in salone in attesa del rilascio di una fantomatica certificazione finale, il secondo uomo ha raggiunto la camera da letto portando via tutto ciò che era stato lasciato in vista.

Come riconoscere i veri controlli su caldaia e termosifoni

Per non cadere nella trappola è fondamentale conoscere come avvengono realmente le verifiche sugli impianti termici e perché la paura di multe non deve mai spingere ad aprire a sconosciuti:

la manutenzione ordinaria della caldaia e il controllo dei fumi vengono sempre fissati su appuntamento dal tecnico di fiducia scelto dal proprietario o dall’inquilino, mai con visite a sorpresa sul pianerottolo;

eventuali ispezioni straordinarie disposte dal Comune o dalla Provincia per verificare il libretto d’impianto vengono sempre preannunciate con una comunicazione scritta ufficiale che indica data, fascia oraria e nominativo dell’ente incaricato;

nei condomini con riscaldamento centralizzato, qualsiasi intervento sui contabilizzatori di calore o sulle valvole termostatiche viene segnalato in anticipo dall’amministratore tramite avviso affisso nell’androne;

nessun tecnico manutentore o ispettore comunale ha titolo per incassare sanzioni in contanti a domicilio né tantomeno per chiedere di spostare o visionare oro, contanti o oggetti di valore.

Le altre scuse usate dai truffatori in inverno

Oltre al falso controllo della caldaia, nei mesi freddi ricorrono altri stratagemmi pensati per creare allarme immediato e superare la diffidenza di chi è in casa. Uno dei più frequenti riguarda la finta fuga di gas o la perdita d’acqua nei piani sottostanti: anche in questo caso i malviventi invitano il residente a mettere al sicuro i gioielli e i contanti dentro sacchetti, contenitori o nel frigorifero per evitare che vengano danneggiati dai presunti gas o dalle sostanze chimiche utilizzate per la riparazione, andando poi a colpo sicuro proprio dove la vittima li ha appena riposti.

Molto diffusi sono anche i finti controlli sulle bollette di luce e gas con la scusa di verificare un rimborso in arrivo o una tariffa errata, finalizzati in realtà a fotografare i codici Pod e Pdr per attivare contratti non richiesti, così come le false verifiche sui contatori elettronici o sulle apparecchiature di telelettura. In presenza di qualsiasi visita non programmata, la regola più efficace resta quella di non aprire la porta, contattare l’amministratore o il fornitore ai numeri ufficiali riportati in bolletta e chiamare subito il 112.