PROMO

Guida ai riscaldamenti 2026-2027: quando si accendono e come evitare sprechi in casa

Quando accendere i termosifoni nell'autunno-inverno 2026? Guida alle date, alle fasce orarie e alle buone pratiche per ridurre i consumi e sostenere l'ambiente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

3 min di lettura

Guida ai riscaldamenti 2026-2027: quando si accendono e come evitare sprechi in casa
iStock
Quando si accendono i riscaldamenti 2026/2027: le date e i consigli per risparmiare

L’autunno è ormai arrivato e, con il graduale calo delle temperature esterne, si avvicina il momento di riaccendere i riscaldamenti. Per le abitazioni e gli uffici dotati di impianti centralizzati l’accensione dei termosifoni è regolata da norme precise legate dislocazione geografica.

Con i prezzi dell’energia sempre al centro dell’attenzione, efficientare l’impianto domestico rappresenta la prima vera scelta green ed economica per affrontare i mesi freddi.

Come funzionano le zone climatiche in Italia

L’Italia presenta climi diversi, dalle zone costiere del Sud alle cime alpine. Per questo motivo, la normativa nazionale suddivide i quasi 8.000 comuni italiani in sei zone climatiche, identificate dalle lettere dalla A alla F.

L’assegnazione di un comune a una determinata zona si basa sui Gradi Giorno (GG), l’unità di misura del fabbisogno termico locale: più il clima è rigido, maggiore è il numero di Gradi Giorno e, di conseguenza, più esteso è il periodo d’accensione consentito.

  • Zona A: clima molto mite (fino a 600 GG)
  • Zona B: clima mite (da 601 a 1.000 GG)
  • Zona C: clima temperato (da 1.001 a 1.400 GG)
  • Zona D: clima temperato freddo (da 1.401 a 2.100 GG)
  • Zona E: clima freddo (da 2.101 a 3.000 GG)
  • Zona F: clima molto rigido (oltre 3.000 GG)

Calendario accensione riscaldamenti 2026: le date per zona

Ogni zona climatica prevede una data di inizio e fine esercizio, oltre a un tetto massimo di ore giornaliere di funzionamento:

Zona A
Periodo: dal 1° dicembre al 15 marzo
Ore massime giornaliere: 6 ore

Zona B
Periodo: dal 1° dicembre al 31 marzo
Ore massime giornaliere: 8 ore

Zona C
Periodo: dal 15 novembre al 31 marzo
Ore massime giornaliere: 10 ore

Zona D
Periodo: dal 1° novembre al 15 aprile
Ore massime giornaliere: 12 ore

Zona E
Periodo: dal 15 ottobre al 15 aprile
Ore massime giornaliere: 14 ore

Zona F
Periodo: nessuna limitazione di data
Ore massime giornaliere: nessuna limitazione di ore

I Sindaci hanno la facoltà di modificare (ampliando o riducendo) le date e i tempi di accensione tramite apposita ordinanza comunale in caso di condizioni meteo straordinarie.

Consigli green per risparmiare in bolletta

Oltre al rispetto del calendario, adottare comportamenti virtuosi permette di tagliare i consumi in bolletta.

  • Attenzione alla temperatura del termostato
    Alzare troppo la temperatura non scalda la casa più velocemente ma alza i consumi in bolletta. Secondo le stime dell’ENEA, abbassare il termostato di solo 1 °C permette di ridurre i consumi dal 7% al 10%. La temperatura ottimale negli ambienti interni è compresa tra i 19°C e i 20°C.
  • Sfrutta le valvole termostatiche
    Obbligatorie nei condomini con impianto centralizzato, le valvole termostatiche consentono di regolare il calore stanza per stanza (solitamente su una scala da 1 a 5). Impostale su valori più alti nei locali frequentati, come la zona giorno, e riducile nelle stanze meno usate per evitare sprechi.

Checklist pratica prima dell’accensione

Prima dell’arrivo del freddo intenso, una corretta manutenzione dell’impianto garantisce efficienza e sicurezza. Cosa fare?

  1. Effettuare lo sfiato dell’aria: l’aria accumulata nei tubi durante i mesi estivi impedisce la corretta circolazione dell’acqua calda. Aprire la valvola di sfiato di ogni radiatore lasciando uscire le bolle d’aria fino al deflusso regolare d’acqua può essere molto utile.
  2. Controllare la pressione della caldaia: dopo lo sfiato, è necessario verificare il manometro. A impianto freddo, la pressione ideale deve attestarsi tra 1,2 e 1,5 bar. Se necessario, si può ripristinare il livello agendo sul rubinetto di carico.
  3. Pulire i radiatori: polvere e residui sui termosifoni creano una barriera e peggiorano la qualità dell’aria respirata. Pulirli accuratamente prima di accendere l’impianto è una buona idea.
Efficienza energetica