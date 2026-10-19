Quando accendere i termosifoni nell'autunno-inverno 2026? Guida alle date, alle fasce orarie e alle buone pratiche per ridurre i consumi e sostenere l'ambiente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

iStock Quando si accendono i riscaldamenti 2026/2027: le date e i consigli per risparmiare

L’autunno è ormai arrivato e, con il graduale calo delle temperature esterne, si avvicina il momento di riaccendere i riscaldamenti. Per le abitazioni e gli uffici dotati di impianti centralizzati l’accensione dei termosifoni è regolata da norme precise legate dislocazione geografica.

Con i prezzi dell’energia sempre al centro dell’attenzione, efficientare l’impianto domestico rappresenta la prima vera scelta green ed economica per affrontare i mesi freddi.

Come funzionano le zone climatiche in Italia

L’Italia presenta climi diversi, dalle zone costiere del Sud alle cime alpine. Per questo motivo, la normativa nazionale suddivide i quasi 8.000 comuni italiani in sei zone climatiche, identificate dalle lettere dalla A alla F.

L’assegnazione di un comune a una determinata zona si basa sui Gradi Giorno (GG), l’unità di misura del fabbisogno termico locale: più il clima è rigido, maggiore è il numero di Gradi Giorno e, di conseguenza, più esteso è il periodo d’accensione consentito.

Zona A: clima molto mite (fino a 600 GG)

Zona B: clima mite (da 601 a 1.000 GG)

Zona C: clima temperato (da 1.001 a 1.400 GG)

Zona D: clima temperato freddo (da 1.401 a 2.100 GG)

Zona E: clima freddo (da 2.101 a 3.000 GG)

Zona F: clima molto rigido (oltre 3.000 GG)

Ogni zona climatica prevede una data di inizio e fine esercizio, oltre a un tetto massimo di ore giornaliere di funzionamento:

Zona A

Periodo: dal 1° dicembre al 15 marzo

Ore massime giornaliere: 6 ore

Zona B

Periodo: dal 1° dicembre al 31 marzo

Ore massime giornaliere: 8 ore

Zona C

Periodo: dal 15 novembre al 31 marzo

Ore massime giornaliere: 10 ore

Zona D

Periodo: dal 1° novembre al 15 aprile

Ore massime giornaliere: 12 ore

Zona E

Periodo: dal 15 ottobre al 15 aprile

Ore massime giornaliere: 14 ore

Zona F

Periodo: nessuna limitazione di data

Ore massime giornaliere: nessuna limitazione di ore

I Sindaci hanno la facoltà di modificare (ampliando o riducendo) le date e i tempi di accensione tramite apposita ordinanza comunale in caso di condizioni meteo straordinarie.

Consigli green per risparmiare in bolletta

Oltre al rispetto del calendario, adottare comportamenti virtuosi permette di tagliare i consumi in bolletta.

Attenzione alla temperatura del termostato

Alzare troppo la temperatura non scalda la casa più velocemente ma alza i consumi in bolletta. Secondo le stime dell’ENEA, abbassare il termostato di solo 1 °C permette di ridurre i consumi dal 7% al 10%. La temperatura ottimale negli ambienti interni è compresa tra i 19°C e i 20°C.

Alzare troppo la temperatura non scalda la casa più velocemente ma alza i consumi in bolletta. Secondo le stime dell’ENEA, abbassare il termostato di solo 1 °C permette di ridurre i consumi dal 7% al 10%. La temperatura ottimale negli ambienti interni è compresa tra i 19°C e i 20°C. Sfrutta le valvole termostatiche

Obbligatorie nei condomini con impianto centralizzato, le valvole termostatiche consentono di regolare il calore stanza per stanza (solitamente su una scala da 1 a 5). Impostale su valori più alti nei locali frequentati, come la zona giorno, e riducile nelle stanze meno usate per evitare sprechi.

Checklist pratica prima dell’accensione

Prima dell’arrivo del freddo intenso, una corretta manutenzione dell’impianto garantisce efficienza e sicurezza. Cosa fare?