È morta a 55 anni Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham, autrice della serie di romanzi I Love Shopping. Il successo dei suoi libri, in particolare di questa saga, scritta tra il 2000 e il 2019, l’avevano portata a vendere più di 50 milioni di copie in tutto il mondo, con traduzioni in decine di lingue.

Nel 2024 aveva annunciato ai suoi lettori di essere malata di una forma aggressiva di cancro al cervello, il glioblastoma. La diagnosi era avvenuta nel 2022, ma la notizia era stata tenuta segreta.

La famiglia di Madeleine Sophie Wickham, meglio conosciuta con il suo pseudonimo da scrittrice Sophie Kinsella, ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, che la giornalista e autrice inglese è morta nella mattinata del 10 dicembre 2025. Il messaggio, diffuso sul social network, recita:

È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice.

Sophie Kinsella aveva 55 anni, ne avrebbe compiuti 56 tra due giorni. Era malata da tre anni di un grave cancro al cervello, un glioblastoma, condizione resa nota meno di 18 mesi fa. Durante la sua carriera ha venduto più di 50 milioni di copie, soprattutto grazie alla serie nota in Italia come I Love Shopping.

L’impero di I Love Shopping

Il successo di I Love Shopping, il cui titolo originale in inglese è The Secret Dreamworld of a Shopaholic, è stato globale e immediato. Il primo romanzo della serie è uscito nel 2000, al picco della popolarità del genere chick lit, a cui appartiene. La serie si compone di otto romanzi e un e-book, che in totale hanno venduto più di 40 milioni di copie.

A queste vanno unite le circa 10 milioni vendute dagli altri romanzi di Kinsella, l’ultimo dei quali, Cosa si prova, è stato pubblicato nel 2024, e in misura minore ai libri precedenti, firmati con il nome Madeleine Wickham. Un impero che aveva portato la scrittrice inglese a diventare milionaria.

Parliamo di numeri record, visto il periodo storico – attestato anche dai numeri di copie vendute all’ultimo Salone del Libro.

Il film del 2009

A testimonianza dell’enorme successo ottenuto dai primi libri della saga, nel 2009 ne viene tratto un film dal titolo omonimo (I Love Shopping in Italia, mentre in inglese il titolo cambia a Confessions of a Shopaholic). La protagonista è interpretata da Isla Fisher, che recita accanto all’attore britannico Hugh Dancy.

Nel suo primo fine settimana nei cinema, incassa 15 milioni di dollari, chiudendo poi il botteghino negli Stati Uniti a oltre 44 milioni. A livello internazionale incasserà un totale di 106 milioni di dollari di cui quasi 6,2 in Italia, a fronte di un budget di circa 40 milioni.