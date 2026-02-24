Nasce Strategikon: il nuovo quotidiano di Linkiesta dedicato alla sicurezza nazionale e alla difesa dell’Europa

In occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, Linkiesta annuncia la nascita di Strategikon, il nuovo quotidiano digitale interamente dedicato ai temi della sicurezza nazionale, della difesa europea e delle minacce ibride alle democrazie liberali. A quattro anni dall’inizio dell’aggressione russa, Linkiesta rinnova e rafforza il proprio impegno editoriale nella difesa dei valori democratici e nel contrasto alla disinformazione e alla propaganda. Fin dal 24 febbraio 2022, il giornale ha raccontato l’invasione dell’Ucraina come un attacco non solo a un Paese sovrano, ma all’Europa e all’intero sistema delle democrazie liberali.
In un contesto internazionale segnato da conflitti militari, guerre ibride, interferenze nei processi democratici, disinformazione e minacce alle infrastrutture critiche, nasce Strategikon: uno spazio quotidiano di informazione, analisi e approfondimento sulla sicurezza del Paese e dell’Unione europea. Il nome richiama lo Strategikon, antico manuale di strategia del VI secolo, simbolo di visione e preparazione. Oggi, a distanza di oltre millecinquecento anni, Strategikon si propone come punto di riferimento per comprendere le nuove dinamiche della sicurezza contemporanea, intesa non solo in chiave militare o di intelligence, ma come ecosistema che coinvolge energia, innovazione tecnologica, politica industriale, infrastrutture strategiche e resilienza democratica.
Il nuovo quotidiano sarà curato dalla redazione di Linkiesta insieme a nuovi collaboratori e analisti specializzati. Tra i temi al centro: difesa e geopolitica europea, minacce ibride e disinformazione, sicurezza energetica e approvvigionamenti, tutela delle infrastrutture critiche, innovazione e tecnologie strategiche.
In questi quattro anni, Linkiesta ha sostenuto con continuità la resistenza ucraina, promuovendo iniziative editoriali, culturali e pubbliche, dando voce a scrittori, analisti e cittadini ucraini e organizzando momenti di confronto e solidarietà. Con Strategikon, l’impegno si rafforza: l’obiettivo è contribuire al dibattito pubblico con strumenti analitici rigorosi e indipendenti, offrendo ai lettori chiavi di lettura per comprendere le sfide della sicurezza nazionale ed europea nell’era delle minacce ibride.