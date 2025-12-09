Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

RadioMediaset amplia il proprio perimetro con l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente pugliese e punto di riferimento nel Sud Italia. L’operazione segna un passo rilevante per il gruppo del Biscione, che consolida ulteriormente la propria leadership nel settore radiofonico nazionale e integra un marchio con un forte radicamento territoriale e una lunga esperienza nella produzione di contenuti musicali e televisivi.

Un’acquisizione strategica per il gruppo Mediaset

L’operazione avviene attraverso il passaggio del capitale di controllo di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi come Battiti Live, appuntamento musicale molto seguito e trasmesso da Mediaset da diversi anni.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, l’operazione rappresenta “un passo significativo nel consolidamento della leadership nel panorama radiofonico nazionale”, grazie all’ingresso di un’emittente riconosciuta per qualità editoriale e rapporto diretto con il territorio.

Marco Montrone, figura centrale di Radio Norba, continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e collaborerà direttamente con Mediaset, garantendo continuità editoriale e gestionale.

Il peso di RadioMediaset nel mercato

Con l’ingresso di Radio Norba, RadioMediaset rafforza ulteriormente la propria posizione. Il gruppo già comprende Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio, e oggi detiene una quota d’ascolto pari al 42,9% nel giorno medio, la più alta del settore radiofonico italiano.

L’aggiunta di Radio Norba permette al gruppo di estendere la propria presenza nel Mezzogiorno, area in cui l’emittente pugliese gode di ascolti molto elevati e di una fedeltà consolidata da parte del pubblico.

Sinergie editoriali e nuove opportunità

L’integrazione di Radio Norba apre opportunità significative sia sul piano dei contenuti sia su quello commerciale. L’esperienza di Genetiko nella produzione di eventi come Battiti Live offre a Mediaset la possibilità di sviluppare nuovi format, ampliare la rete di eventi musicali sul territorio e creare un ecosistema integrato tra radio, televisione ed eventi dal vivo. Questa sinergia consente al gruppo di lavorare su più livelli:

migliore gestione delle frequenze radiofoniche, grazie alla copertura ampliata nel Sud Italia;

maggiore capacità di raccolta pubblicitaria, con un’offerta commerciale più articolata e capillare;

integrazione verticale dei contenuti, unendo radio, TV e live entertainment in un unico modello operativo.

Si tratta di un’evoluzione che rafforza ulteriormente la strategia di Mediaset, già orientata verso la valorizzazione dei contenuti crossmediali. Un’acquisizone che arriva mentre in tutto il mondo si parla della possibilità che Netflix rilevi Warner Bros.

Un modello integrato tra radio, TV ed eventi live

Con questa acquisizione, RadioMediaset non amplia solo il proprio portafoglio di emittenti, ma estende la propria presenza nel settore dell’intrattenimento dal vivo. La combinazione tra programmazione radiofonica, eventi musicali e produzioni televisive permette al gruppo di consolidare un modello di integrazione verticale sempre più centrale nell’industria dei media.

Secondo la nota ufficiale, l’operazione contribuirà a “ottimizzare le risorse del gruppo su scala nazionale”, grazie a una gestione più efficiente e alla valorizzazione strategica di asset editoriali e commerciali.

Radio Norba, con la sua identità fortemente territoriale e la capacità di generare eventi di grande richiamo, diventa quindi un tassello importante della piattaforma Mediaset, che punta a rafforzare la propria offerta in un mercato in continua evoluzione.