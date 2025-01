Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Incontro Meloni-Zelensky.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in questi giorni è in Italia per incontrare i vertici nazionali e coordinare insieme le prossime tappe del non facile iter per la risoluzione della guerra nel suo Paese. Ieri, 9 gennaio, il numero uno di Kiev ha incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che gli ha confermato sostegno a 360° per raggiungere una pace giusta con la Russia, mentre oggi è stato il turno del meeting con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha confermato e rafforzato le parole spese dall’Italia nella giornata di ieri. Mancano ancora i dettagli del supporto italiano al processo di pace, anche se Zelensky ha già dichiarato di fidarsi ciecamente dell’Italia, della sua leadership e del rapporto consolidato con gli Stati Uniti di Donald Trump.

Zelensky: “Fondamentale l’aiuto italiano”

A seguito dei due incontri istituzionali, il presidente ucraino è stato ospite di Rainews dove, per iniziare, ha ringraziato la stampa italiana per “aver fatto vedere quello che succede in Ucraina” in quanto “è molto importante che l’Italia sostenga l’Ucraina, questo è il decimo pacchetto”. E ancora: “I nostri bambini stanno superando queste sfide ingiuste, è terribile vedere come stanno crescendo i nostri bambini durante la guerra”.

Poi sugli incontri avuti con Meloni e Mattarella e sul sostegno garantito dall’Italia al suo Paese. “Con Mattarella ho avuto un incontro molto positivo – ha detto Zelensky – gli ho detto che è ora che venga in Ucraina, l’ultima volta di un presidente italiano in Ucraina è stato 25 anni fa. Quindi è opportuno soprattutto ora che stiamo parlando della Conferenza per la ricostruzione“. Questa, come ricordato dallo stesso numero uno di Kiev, si terrà a Roma. E poi, sull’incontro definito come “ottimo” con Premier: “Abbiamo un rapporto particolare e sono molto contento di averlo”.

Il rapporto con gli Stati Uniti

Volodymyr Zelensky ha parlato anche del supporto fornito dagli Stati Uniti, definendolo “importante”, ma specificando anche che ma “l’Ue deve avere la sua autonomia, l’economia deve essere più grande, il potenziale è superiore a quello russo, l’Ue è molto forte e se indipendente ha tutto il rispetto dell’America. Questa unione dei due continenti è fortissima”.

“Vogliamo – ha proseguito Zelensky – che l’America faccia pressione sulla Russia e dia all’Ucraina e all’Europa garanzie perché non ci sia più guerra per l’Ucraina e per l’Europa. Le garanzie di sicurezza devono essere tali per permettere il non ritorno di Putin che vuole annientare l’Ucraina”.

Zelensky: “Meloni aiuterà l’Ucraina con Trump”

In mattinata il ucraiano Volodymyr Zelensky aveva già anticipato alcune delle sue riflessioni a Il Messaggero nella hall dell’albergo romano in cui alloggia: “Meloni aiuterà l’Ucraina con Trump? Mi fido di lei”. E ancora: “È stato un incontro molto positivo. Ho un ottimo rapporto con il primo ministro (Giorgia Meloni, ndr) e la ringrazio per il supporto che sta dando all’Ucraina”.

Gli incontri romani di Volodymyr Zelensky, si ricorda, avvengono dopo che lo stesso è stato in Germania per partecipare al Gruppo di Contatto e dove ha incassato un nuovo pacchetto da 500 milioni di dollari di aiuti militari dagli Stati Uniti. In Italia, inoltre, avrebbe dovuto incontrare il presidente Usa Joe Biden a Villa Doria Pamphilj, ma il vertice a tre con Giorgia Meloni è saltato a causa della rinuncia della Casa Bianca impegnata in queste ore con l’emergenza gli incendi in California.

Da governo Meloni sostegno a 360°

A sottolineare la comunione visione di Italia e Ucraina era arrivata nelle scorse ore anche la nota di Palazzo Chigi nella quale si legge che la Presidente Meloni “ha espresso solidarietà” a Zelensky “per le vittime dei recenti bombardamenti russi e ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura”.

Mattarella ricorda l’amicizia tra Italia e Ucraina

Molto indicative sono state anche le parole espresse dal Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella a seguito dell’incontro avuto con Volodomyr Zelensky al Quirinale. “Le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della federazione russa – ha detto il Capo dello Stato – Lo facciamo per l’amicizia che lega Ucraina e Italia per il rispetto delle regole della convivenza internazionale contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro paese e per la sicurezza dell’intera Europa”.