Successo per l’evento di NewsMondo.it alla Borsa di Milano: Missione Intelligenza Artificiale

Fonte: Ufficio Stampa

Durante la mattinata, che ha visto la partecipazione di esperti e leader del settore finanziario e assicurativo, è stato approfondito il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale all’interno della trasformazione digitale e delle nuove strategie aziendali.

Alessandro Plateroti, direttore di NewsMondo.it, che ha aperto i lavori e moderato l’incontro, ha dichiarato: “Il successo del nostro secondo convegno sulle grandi sfide della digital economy conferma l’importanza e il bisogno di un confronto concreto, costante e aperto tra tutti i grandi player del mercato dell’innovazione: non solo per le strategie delle imprese, ma anche per le istituzioni pubbliche e soprattutto per la società civile. L’informazione deve crescere al ritmo della tecnologia”. Al suo fianco Franco Ferraro, capo redattore di SkyTG24, che ha moderato i panel con interventi mirati e approfondimenti sull’innovazione tecnologica, offrendo una visione d’insieme sui cambiamenti in atto nel settore.

“L’intelligenza artificiale rappresenta una leva fondamentale per l’innovazione nel settore bancario e assicurativo – ha aggiunto Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia e Vice President Hewlett Packard Enteprise Inc. – perché consente di migliorare l’efficienza operativa, personalizzare i servizi e anticipare le esigenze dei clienti. Ringrazio gli organizzatori per questo consesso di dialogo tra istituzioni, aziende e specialisti del settore, fondamentale per esplorare nuove strategie e guidare l’innovazione in modo responsabile, mantenendo l’uomo al centro di ogni traiettoria di sviluppo e crescita. L’AI non solo sta rivoluzionando i modelli di business, ma ci offre anche strumenti per migliorare la qualità dei servizi e garantire un futuro sostenibile per imprese e famiglie”.

Fonte: Ufficio Stampa

AI nelle strategie aziendali: formazione e cambio di mindset

“L’impatto dell’intelligenza artificiale sulle strategie e sul business delle aziende – ha spiegato Andrea Tessera, Chief Innovation Officer del Gruppo Sella – rende necessaria una formazione adeguata e continua, includendo anche l’upskilling delle competenze, che ha un ruolo cruciale nel supportare concretamente le persone all’interno delle organizzazioni. Solo attraverso attività con KPI ben definiti e il pieno coinvolgimento delle persone che possiamo avere applicazioni AI efficienti ed efficaci, permettendoci di raggiungere risultati concreti e misurabili. Quindi è essenziale che le persone acquisiscano familiarità con questi nuovi strumenti. Per questo, il Gruppo Sella ha introdotto per tutti i dipendenti interfacce di applicativi basati su intelligenza artificiale generativa integrati direttamente nel sistema operativo. Uno dei grandi punti di svolta che le imprese si troveranno ad affrontare e gestire è, inoltre, il cambio di mindset: dalla risoluzione diretta dei problemi o l’esecuzione di task alla capacità di scrivere prompt efficaci per ottenere supporto dall’AI nei vari compiti, migliorando le attività sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo”.

Marco Buccigrossi, Business Director di Verti Assicurazioni, protagonista del Panel 2, ha dichiarato: “Nel settore assicurativo ci sono moltissime operazioni ripetitive: l’IA sta già avendo e continuerà ad avere un impatto enorme in tutti i modelli di prevenzione della frode, di conversione dei clienti e per tutte quelle attività che possono sofisticare l’offerta distributiva da un punto di vista di pricing e di sottoscrizione, e anche per la parte sinistri e Antifrode. In Verti abbiamo creato, ad esempio, un’area specifica di automatizzazione già da alcuni anni, iniziando da quei processi ripetitivi che non apportano alcun valore al lavoro dei nostri dipendenti ma che portano invece valore all’esperienza dei nostri clienti, che si trovano a poter usufruire di un servizio all’avanguardia, facile e intuitivo. Si tratta di caratteristiche che accorciano in maniera significativa la distanza tra cliente e compagnia assicurativa. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi operativi, è possibile automatizzare compiti ripetitivi e time-consuming, liberando risorse umane preziose in un settore come il nostro. Questo permette di concentrare l’attenzione e l’impegno su attività strategiche e creative, ambiti dove il valore unico dell’intuizione e dell’ingegno umano rimane insostituibile, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione che la tecnologia, da sola, non potrebbe mai raggiungere”.

Il Riconoscimento di Eccellenza: AI Banking Excellence Award

A chiusura dell’evento è stato assegnato l’AI Banking Excellence Award, un riconoscimento prestigioso destinato all’azienda del settore che ha saputo meglio comunicare il tema dell’Intelligenza Artificiale negli ultimi anni. Il premio, definito sulla base di una ricerca condotta da Excellence Consulting in collaborazione con Dataskills, è stato conferito a Intesa Sanpaolo e ritirato da Annalisa Nurzia, Responsabile area operations e sistemi informativi di Intesa Sanpaolo Vita.

Dopo il convegno tenutosi ad aprile in Regione Lombardia, Missione Intelligenza Artificiale: Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione rappresenta il secondo appuntamento organizzato da NewsMondo.it, un’iniziativa che si inserisce in una serie di eventi tematici destinati a proseguire anche nel 2025.