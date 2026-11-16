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La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut Bank UAB. La banca digitale, che ha sede in Lituania e in Italia conta circa 5 milioni di clienti, è tra le più usate soprattutto dai giovani, ma ora fa parlare di sé per una questione delicata e complessa.

I giudici ritengono che i controlli antiriciclaggio dell’istituto siano stati inefficaci, al punto da agevolare, in modo colposo, l’operatività di clienti coinvolti in procedimenti penali. La banca, però, non è indagata e il provvedimento ha finalità unicamente preventive, non punitive.

Per i clienti non ci sono conseguenze sui depositi e l’attività ordinaria non subirà interruzioni. Di seguito cosa ha deciso il Tribunale, quali sono le contestazioni dei magistrati e cosa ha risposto la banca.

Revolut, la decisione del Tribunale di Milano

Il provvedimento è stato firmato dalla presidente e giudice delegata Paola Pendino, insieme alle colleghe Grazia Cucciniello e Maria Profeta. Le giudici hanno accolto la proposta del pubblico ministero Paolo Storari, già titolare delle inchieste che hanno portato in amministrazione giudiziaria anche Giorgio Armani Operations. La misura riguarda la succursale italiana di Revolut, in via Dante a Milano, iscritta all’albo della Banca d’Italia da novembre 2024.

Sono già stati nominati due amministratori giudiziari, Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini. Il loro compito sarà affiancare la banca nella revisione del sistema dei controlli interni, introducendo le modifiche necessarie per evitare che le condotte contestate si ripetano. È stata fissata inoltre la prima udienza di discussione, che si terrà il 25 febbraio 2027.

Cosa cambia per i clienti

Per i correntisti italiani di Revolut il provvedimento non comporta conseguenze pratiche. Non ci sono effetti sui depositi né interruzioni dell’attività ordinaria della banca. L’amministrazione giudiziaria non riguarda i rapporti con i clienti, ma l’organizzazione interna dell’istituto e in particolare i sistemi di controllo antiriciclaggio.

Le contestazioni

A pesare sono:

l’assenza di segnalazioni di operazioni sospette a fronte di numerosi alert arrivati da altri intermediari sugli stessi casi;

un’identificazione dei clienti ritenuta inadeguata;

il mancato utilizzo delle fonti aperte, come giornali e banche dati, su clienti coinvolti in procedimenti penali;

l’apertura o l’uso di conti in prossimità di sequestri e confische.

L’indagine nasce da un’ispezione antiriciclaggio condotta nel 2025 dal Gico della Guardia di Finanza su una società attiva nel mondo delle criptovalute che si appoggia ai servizi di Revolut Bank UAB. Questi i numeri emersi:

Caso esaminato Segnalazioni da altre banche Segnalazioni da Revolut 24 persone coinvolte in procedimenti penali (gennaio 2023-luglio 2024) 112 0 16 conti di società collegate a 22 indagati 107 0 Società di Pero (Milano), con movimenti per oltre 17 milioni di euro 273 0

Revolut, il nodo dell’aggravante mafiosa

Tra gli elementi più delicati del provvedimento c’è il tipo di clienti che, secondo gli accertamenti, avrebbero potuto operare senza essere segnalati. Come riporta l’Ansa, dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sarebbero emersi “rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa“.

Secondo la ricostruzione riportata dall’agenzia, le carenze nei controlli avrebbero “agevolato occultamento di capitali per 76,5 milioni di euro”, somme che con presidi antiriciclaggio adeguati avrebbero potuto essere intercettate.

La posizione di Revolut

Revolut, che di recente ha raggiunto una valutazione record sui mercati, ha difeso il proprio operato, sostenendo che i controlli di adeguata verifica della clientela “sono pienamente conformi alle normative italiane ed europee, comprese le disposizioni di Banca d’Italia e le linee guida dell’Eba”.

Secondo la banca, l’unione di tecnologie avanzate di identificazione a distanza e di intelligenza artificiale “garantisce elevati standard di accuratezza, tracciabilità e velocità», consentendo di “rilevare e prevenire efficacemente la criminalità finanziaria sul mercato italiano”.