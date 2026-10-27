Ho denunciato il sinistro in ritardo, l’assicurazione può non pagare?

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Venti mesi per denunciare un incendio all’assicurazione. Per la Corte d’appello, quel ritardo consapevole bastava a far perdere la garanzia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20447/2026, ha ribaltato il ragionamento: la decadenza legale dall’indennizzo, prevista dall’art. 1915 c.c., richiede che l’assicurato abbia omesso l’avviso per ingannare la compagnia, a vantaggio proprio o di altri. Se il ritardo è colposo, l’assicurazione può ridurre l’indennizzo, persino azzerarlo, ma deve provare il pregiudizio causato dall’omissione. Se il rifiuto richiama una clausola della polizza, occorre verificarne anche la validità.

Cosa rischio se denuncio il sinistro dopo tre giorni?

“I tre giorni previsti dall’art. 1913 c.c. decorrono dal sinistro o dal momento in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza”.

Una perdita d’acqua, ad esempio, può essere scoperta soltanto quando compaiono le prime infiltrazioni. Per stabilire se la denuncia sia tardiva rileva quando l’assicurato ha conosciuto il sinistro, circostanza che può essere ricostruita attraverso le prime segnalazioni, le fotografie e gli interventi effettuati. La legge esclude inoltre la necessità dell’avviso se l’assicuratore o un agente autorizzato è intervenuto entro i tre giorni nelle operazioni di salvataggio o constatazione.

“Chi si accorge di aver superato il termine deve comunque denunciare l’evento subito e conservare la prova dell’invio”.

Nella vicenda dell’incendio esaminata dalla Cassazione, i giudici d’appello avevano posto a carico dell’assicurato il compito di spiegare perché avesse aspettato venti mesi per denunciare il sinistro.

La Cassazione ha distinto il silenzio volontario dalla finalità fraudolenta: anche un’omissione consapevole, senza l’intento di ingannare la compagnia, ricade nel regime della colpa. La Corte ha disposto un nuovo esame della controversia, senza riconoscere in automatico il pagamento dell’indennizzo.

“La riduzione dell’indennizzo dipende allora dal pregiudizio effettivamente subito dall’assicuratore”.

Se la compagnia sostiene di non aver potuto effettuare un sopralluogo, deve dimostrare quali accertamenti siano stati compromessi proprio dalla denuncia tardiva. Lo stesso vale per le prove ormai disperse o per la possibilità perduta di agire contro il responsabile del danno. La riduzione dell’indennizzo deve essere commisurata al pregiudizio concretamente dimostrato, non alla durata del ritardo. Per azzerare il pagamento, quel pregiudizio deve equivalere all’intero indennizzo.

La polizza dice che perdo l’indennizzo: quella clausola è valida?

La compagnia può richiamare anche una clausola contrattuale di decadenza, distinta dal regime legale dell’omesso avviso. In questo caso, occorre verificare se sia stata approvata specificamente per iscritto.

“L’art. 1341, comma 2, c.c. lo richiede per le clausole di decadenza contenute nelle condizioni generali predisposte dall’assicuratore: è la cosiddetta doppia firma”.

Nell’ordinanza n. 23093/2026, la Cassazione ha esaminato il rifiuto di rimborsare oltre 176.000 euro di spese per un intervento chirurgico eseguito durante il periodo di copertura. La compagnia aveva opposto una clausola che imponeva di denunciare il sinistro entro trenta giorni dalla scadenza del contratto; l’avviso era arrivato circa tre mesi dopo. La Cassazione ha chiarito che il termine non definiva quando l’evento dovesse verificarsi per essere coperto. Faceva invece decadere l’assicurato da un diritto collegato a un sinistro verificatosi durante la garanzia: perciò occorreva l’approvazione specifica dell’art. 1341 c.c.

Il termine contrattuale decorrente dalla scadenza della polizza non va confuso con i tre giorni dell’art. 1913 c.c.

Chi riceve un rifiuto deve individuare la clausola richiamata e controllare se l’eventuale seconda sottoscrizione la identifichi in modo sufficientemente specifico: la sola presenza di un’altra firma non chiude la verifica. Se quell’approvazione era necessaria e manca, la compagnia non può opporre la decadenza prevista dalla clausola.

La Cassazione n. 23093/2026 precisa che la clausola dei trenta giorni non è vietata in sé dall’art. 1932 c.c.; questa norma, però, impedisce di imporre all’assicurato conseguenze contrattuali peggiori di quelle previste dall’art. 1915, secondo comma, per l’omissione colposa. Nelle polizze stipulate da consumatori può inoltre operare il controllo sulle clausole abusive degli artt. 33-36 del Codice del consumo, senza che la sottoscrizione specifica lo escluda automaticamente. Sono verifiche diverse, da applicare in base al contratto concreto.

L’assicurazione non paga per il ritardo: come posso contestare il rifiuto?

Nella vicenda dell’incendio esaminata dalla Cassazione erano coinvolte due compagnie. Una aveva negato l’indennizzo per la denuncia tardiva; l’altra perché il rischio incendio non rientrava nelle garanzie acquistate. La Cassazione ha rimesso in discussione il primo diniego, non il secondo. Superare l’eccezione sul ritardo non significa avere già dimostrato che il sinistro fosse coperto dalla polizza.

La motivazione del diniego determina anche il contenuto della contestazione. Se la compagnia invoca l’impossibilità di accertare il danno, occorre ricostruire che cosa sia cambiato fra l’evento e la denuncia. I locali erano stati ripristinati? I beni danneggiati erano ancora esaminabili? Fotografie datate, verbali e rilievi precedenti alle riparazioni possono conservare informazioni utili, anche quando il sopralluogo non è più possibile. Non escludono di per sè il pregiudizio dell’assicuratore, ma consentono di verificare quali accertamenti un avviso tempestivo avrebbe consentito e quali siano andati effettivamente perduti.

“Nel reclamo scritto conviene ricostruire le date del sinistro, della sua conoscenza e della denuncia, indicare gli interventi successivi e allegare i documenti disponibili”.

Se la compagnia lamenta un pregiudizio, si può chiederle di individuare le verifiche impedite dal ritardo e di motivare la quantificazione della riduzione. La perdita di una possibilità di accertamento non dimostra, da sola, un pregiudizio pari all’intero indennizzo. Se viene invece invocata una clausola, la contestazione deve identificare quella disposizione e spiegare perché la decadenza non sarebbe applicabile o efficace.

Se il reclamo non risolve la controversia, è possibile valutare l’Arbitro Assicurativo, operativo dal 15 gennaio 2026. Dopo una risposta insoddisfacente o 45 giorni senza risposta, il ricorso si presenta online, senza obbligo di avvocato e con un contributo di 20 euro, restituito in caso di accoglimento anche parziale. Il termine ordinario è di dodici mesi dal primo reclamo: presentarne un altro sulla stessa questione non lo riapre. I fatti contestati devono inoltre essere verificati, o essere stati conosciuti nei tre anni precedenti il reclamo. Nel primo anno di operatività, fino al 15 gennaio 2027, si applica la disciplina transitoria ai reclami presentati dal 15 gennaio 2025.

Per le richieste di pagamento relative alle polizze danni, il limite di valore è di 25.000 euro; per il terzo danneggiato che agisce direttamente contro la compagnia, come nella RC auto è di 2.500 euro. In quest’ultimo caso, il diritto al risarcimento del danneggiato resta distinto dall’obbligo di denuncia dell’assicurato.

L’Arbitro decide sui documenti e non può disporre nuove perizie o ascoltare testimoni. Se la controversia dipende proprio da una prova tecnica ancora da acquisire, occorre valutare la via giudiziaria, che resta accessibile anche dopo la decisione dell’Arbitro.