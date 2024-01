Fonte: ANSA L'influencer Chiara Ferragni

Anche la Fondazione Soleterre è rimasta invischiata nell’inchiesta per truffa aggravata su Chiara Ferragni e la beneficenza con i pandori Balocco. La Guardia di finanza di Milano sta continuando ad allargare il perimetro delle indagini sull’attività filantropica dell’imprenditrice, nel quale è finita la Onlus impegnata da oltre venti anni nelle cura dei bambini malati di cancro. Gli inquirenti stanno passando al setaccio una donazione di oltre 4mila fatta nel 2018 dall’influencer a Soleterre, che in un comunicato prende le distanze dalla vicenda.

Il comunicato di Soleterre

“Con riferimento ad alcuni recenti articoli che menzionano Soleterre quale destinataria di una donazione fatta da Chiara Ferragni nel dicembre 2017 – fa sapere la Fondazione, attraverso il presidente Damiano Rizzi – riteniamo utile e trasparente precisare quanto segue: l’ammontare della donazione ricevuta a gennaio 2018 da Fondazione Soleterre è pari a poco più di quattromila euro (precisamente 4.215,00)” (qui abbiamo parlato dell’indagine aperta anche a Cuneo su Ferragni e Balocco dopo le segnalazioni del Codacons)

“Tale donazione a Fondazione Soleterre – si legge nel comunicato – è pervenuta nella forma di erogazione liberale diretta da parte di Chiara Ferragni. Pertanto la Fondazione non ha avuto altro ruolo di quello di destinataria finale di erogazione liberale. Nessun ruolo attivo e/o passivo in alcun processo di raccolta fondi. Non sono mai stati sottoscritti accordi commerciali tra Fondazione Soleterre e Chiara Ferragni (e/o persone fisiche o giuridiche alla stessa riconducibili) in relazione alla citata donazione”.

“I fondi ricevuti – si spiega ancora – sono stati impiegati nell’ambito delle attività che Fondazione Soleterre svolge a favore del Reparto Pediatrico di fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Si precisa che Fondazione Soleterre non intende assumere alcuna posizione in merito alle attuali vicende di cronaca che interessano Chiara Ferragni. Come avvenuto nel 2017 in occasione della erogazione liberale, ringraziamo Chiara Ferragni per il sopra citato sostegno alle attività di Fondazione Soleterre in aiuto ai bambini”.

La donazione

Come ricostruito da Open, la donazione fa riferimento a un’iniziativa organizzata dalla Fondazione a Natale 2017, insieme a Chiara Ferragni e Fedez nel Reparto Pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia.

In comunicato dell’epoca l’Onlus annunciava così sul suo sito il sostegno dell’imprenditrice: “Si informa con gratitudine che la fashion influencer Chiara Ferragni ha annunciato sul proprio profilo Instagram che sosterrà la Fondazione Soleterre, devolvendo il ricavato degli accessori presenti sul suo account Depop per tutto il mese di dicembre alla pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia“.

Iniziativa rilanciare anche da Chiara Ferragni, che sul suo account Instagram promuoveva gli abiti e gli accessori griffati in vendita sulla piattaforma Depop: “Sono felicissima di annunciare che tutti i proventi di dicembre del mio account Depop saranno devoluti alla Onlus Soleterre per la Pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia (che andrò a visitare nelle prossime settimane) – scriveva in inglese – quindi ragazzi date un’occhiata al mio account per trovare alcune delle mie borse, scarpe e vestiti” (qui abbiamo spiegato quanto possono perdere le aziende di Chiara Ferragni dopo l’esplosione del caso Pandori mentre qui di tutti i contratti di Chiara Ferragni con gli sponsor a rischio).